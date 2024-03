"POLICIJA JE MORALA DA ZAŠTITI MENE I DECU OD MUŽA" Srpska voditeljka i glumica proživela pakao, pobegla iz zemlje da ih zaštiti

Naša glumica Jelena Helc svojevremeno je napustila Srbiju i preselila se u Berlin. Ona je, kako je tvrdila u izjavama, pretrpela fizičko nasilje od bivšeg muža Milana Veskovića.

Naime, Jelena se 2013. godine udala Milana, venčanje je organizovano u Kraljevu, a zatim je svadbena žurka upriličena u Beogradu uz prisustvo mnogih Jeleninih kolega. Jelenin suprug Milan 2016. godine dobio je posao u Rumuniji, zbog čega se porodica odselila tamo, a kasnije i u Berlin.

foto: Pritnsceen

Jelena tada nije ni sutila kakav epilog je čeka.

- Već deset meseci živim sama u Berlinu sa mojih četvoro dece. Nažalost, naša *bajka* završila se pozivom policiji, koja je morala decu i mene da zaštiti od mog muža - zbog porodičnog nasilja i nasilja nad decom. Od tada se borim da sebi i svojoj deci obezbedim novi život, u miru, ljubavi i bez nasilja i stresova. Nije lako, ali borim se za decu i zbog toga mi ništa nije teško - rekla je glumica tada.

Inače, ona je pre nemilih događaja, o bivšem mužu pričala sa puno ljubavi.

- Teško mi je da to opišem rečima, ali kada ostvarite zajednički san, kada jedno drugom ispunite najveće želje u životu, onda je to više od ljubavi. To je veza koja odiše čvrstinom i deluje neraskidivo. Nadam se da me život neće demantovati. Zajedno smo stvorili nešto čudesno, a to je novi život, i prosto mi je nezamislivo da veza posle tako nečeg može da pukne - prokomentarisala je Jelena za "Hello" 2015 godine.

Inače, Jelena Helc Vesković je članica Narodnog pozorišta u Beogradu, a široj javnosti je bila poznata po televizijskim emisijama "Granica" i "Kuća snova".

Danas radi kao voditeljka na jednoj televiziji, a mnogi komentarišu da nikad bolje nije izgledala.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

kurir.rs/blic/preneo I.L.