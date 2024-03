RADA MANOJLOVIĆ TRAŽI MLADOŽENJU: Hoće da se uda, neće više da u krevet leže sama: Fali mi ljubav... Evo čega se najviše PLAŠI

Za Radu Manojlović se zna da je godinama bez partnera i da se potpuno posvetila karijeri. Sada jepevačica prvi put otkrila da se ona plaši samoće i da smatra da joj je vreme za brak.

Da li ste zaljubljeni?

- Trenutno nisam, ali mislim da kada se to desi i osetim da je to to, poželeću ozbiljnije stvari. Ne bih volela da provedem život sama, plašim se samoće i mislim da mi je sada vreme za brak i porodicu. Kada dođem s nastupa kući i legnem u krevet, ne mogu svoje pesme da zagrlim. Uspeh i publika su lepi, ali ako nemaš s kim da podeliš to, čemu sve? Pčela sam radilica, ranije to nisam osećala tako jer sam konstantno bila u nekoj mašini. Zahvalna sam na interesovanju publike za mene, ali mi fale porodica i ljubav.

foto: ATAImages

Važite za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica, zbog čega ste još sami?

- Problem je samo u meni. Lepo mi je deda rekao posle prvog, drugog, trećeg: "Ako ti nijedan ne valja, onda je, ćerko, do tebe." Očigledno fantaziram... Stižu me godine, hoću da se smirim, da me neko mazi i pazi, da ne moram više sve sama. Trebalo bi da mi neko titra i da me razmazi.

Šta mora da poseduje muškarac da bi vas osvojio?

- Neću da lažem, fizički izgled mi je najbitniji. Bilo je puno dobrih momaka koji su pokušavali da me osvoje, ali ako nema "hemije", džaba sve. Ne mogu da se zaljubim u dobrotu. Mora da ima oči u kojima ću videti samo sebe i ceo svet. Mora da bude i lep i zgodan! Volim da mi zavide na izboru partnera, ali mi je važno da taj neko preuzme i deo mog tereta, obaveza, da idemo istim putem ka zajedničkom cilju.

foto: Petar Aleksić, Printscreen Paparaco Lov

Rekli ste da vas duge veze više ne interesuju?

- Zbog toga što sam svesna koliko imam godina. Videla sam da duge veze umeju da se završe katastrofalno, nije to tako samo u mom slučaju. Imala sam takve primere i u porodici, i među prijateljima. Ne shvatam poentu zabavljanja preko dve godine, jer ako se do tada ništa konkretnije nije desilo, onda i neće. Neću da savetujem mlade ljude da žure ako im je lepo da se šetaju, neću ni ja da navaljujem, ali vreme je za nešto konkretno kada sam ja u pitanju. Najavili ste duet s bratom, a on vas je odbio. Zbog čega?

- Presedan je da rođeni brat i sestra koji su pevači ne snime duet koji svi žele. To je porodična stvar, ali mi je krivo jer narod ima formirano mišljenje i uvek su otrovne strelice okrenute ka meni. Imam mnogo dueta, a nemam s njim. Uvek mi je bila bitna samo dobra pesma, a ljudi misle da nisam želela da snimim duet s Nenadom. Želim da im kažem da je za ljubav, ali i za svađu potrebno dvoje. Deset godina pokušavam da snimim pesmu s njim, imam inicijativu, ali ne dobijam potvrdu s druge strane. Noću ne spavam zbog toga.

