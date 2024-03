KO JE ISTETOVIRANI DEČKO S KOJIM SE LJUBILA RADA MANOJLOVIĆ: Razveden, ima dvoje dece, a evo kako se ponaša kad su društvu

Prošle nedelje je kao bomba odjeknula vest da je Rada Manojlović u vezi i da ima novog dečka. Ekipa emisije Paparazzo lov snimila je pevačicu kako se grli ispred džipa i navodno ljubi u usta sa nepoznatim muškarcem. Kako je snimak napravljen noću nije moglo da se vidi da li su poljupci bili baš u usta ili onako prijateljski. Društvene mreže su se usijale, ali i mediji pokušavajući da saznaju nešto više o momku koga je ekipa emisije uhvatila sa Radom.

- Vlada je moj mnogo dobar prijatelj prevenstveno, a onda i saradnik duže od tri godine. Trenutno nemam dečka, ali i nemam vremena za ljubav jer se bavim svojim poslom i završavam album koji sam obećala fanovima. Sve je pri kraju I uskoro će sve biti objavljeno tako da za dečka u ovom trenutku nikako nemam vremena niti planova - u dahu je ispričala Rada Manojlović!

Poznato je da Rada medijima nikad nije imala običaj da prećuti ili ne kaže istinu. Oduvek je bila iskrena pa i na svoju štetu pa verujemo da je sa Vladom u prijateljskim odnosima i da joj on za sada samo čuva leđa.

- Vlada je Radinih godina i iza sebe ima brak i decu. Kada je počeo da radi sa Radim uveliko je bio razveden i iz tog braka koji se neslavno završio ima dvoje dece. On je iz Beograda i važi za jako poštenog i normalnog momka. Prema deci koju ima iz prvog braka je odličan otac i svaki svoj slobodan trenutak koristi da se posveti njima. Inače u gradu ga mnogi znaju i priče koje o njemu kruže su da je potpuno ispravan, odličan i veran prijatelj. I osoba na koju možeš da se osloniš u svakom trenutku, piše Skandal.

Ono što je jako bitno to je da je ispao i više nego korektan u slučaju Rade Manojlović. Kada su počeli da rade on joj je na svaki mogući način pomogao da je više ne potkradaju njeni bivši saradnici. Takođe na svakom putovanju na koje ide sa njom ponaša se zaštitnički I prema njoj, ali i prema njenoj rođenoj sestri Maji koja je kasnije preuzela ulogu menadžera i onog ko zakazuje nastupe. Iako radi za nju, Radmila se nikada prema njemu nije postavila kao poslodavac već kao prijatelj. Poznato je da je ona prema svojim saradnicima uvek bila prvo prijatelj a nikada poslodavac. Ona ima apsolutno poverenje u njega. Čak mu daje i da njen automobile vozi i u vreme kada ne radi i kada ne idu na posao. On uglavnom na sve nastupe ide sa njom i vozi je. Od toliko vremena koje su proveli zajedno oni su postaliodlični prijatelji. Njihovi poznanici kažu da možda i ne bi bilo loše da se ako zaista i u ljubavnom smislu odgovaraju jedno drugom u nekom trenutku i smuvaju, međutim takvih planova za sada nema ni sa jedne ni sa druge strane. Veliko prijateljstvo i poslovna saradnja urodili su plodom pa su njih dvoje bukvalno postali i najbolji prijatelji jer se nalaze jedno drugom u svakom trenutku i u svakoj nevolji. Rada poštuje kod Vlade to što je odan i što je nijednom nije prodao i što se pokazao kao prijatelj u trenutku kada joj je bilo najteže.

Podsećamo, ona kao pevačica koja je ima odličnu cenu i koja je vrlo popularna i radi svakog vikenda jedva je spajala kraj s krajem pre godinu dana zbog toga što je bivša ekipa saradnika toliko potkradala da ona bukvalno nije imala za sebe. A oni su otvarali restorane, balone, kupovali stanove a Radmila je bila podstanar skoro bez dinara u džepu a mesečno je imala i po dvadeset nastupa! Radila je neke tezge i za džabe, navodno prijateljski, a kasnije je saznala da su drugi uzimali pare. Mnogi koji su tada u to vreme vidali Radmilu, shvatili su da nešto nije u redu sa njom. Bila je zatvorena, povučena u sebe i bez ikakve volje. Nije izlazila iz stana a osmeh joj niko nije video mesecima. Zapravo nju je ekipa saradnika trovala i svađala je čak i sa kolegama. Pravili su spletke, pa je Radmila bukvalno ostala autistična i izgubila je kontakte sa mnogima. Nije nikako znala sa novcem, verovala je svemu što joj je servirano, nije ništa kontrolisala pa je tako bukvalno i bankrotirala jer je bila ubeđena da neko kome je dala koru hleba u ruke neće da je prevari. Međutim kad je mućnula malo glavom i presekla, shvatila je šta je u pitanju! Raskrstila je sve i oterala prevarante!

Trebalo je da prođe vremena ali njoj se vratio osmeh na lice. Obnovila je saradnju sa mnogim ljudima i počela je da se čuje i sa kolegama! Sa mnogima sa kojima su je i posvađali ispeglala je odnose jer je shvatila da je bila žrtva teške manipulacije. U vremenu kad je trebalo sve to da prevaziđe, osim njene rodene sestre Maje i Milana Stankovića uz nju je bio i Vlada. Ona to ne može nikada da mu zaboravi.

Rada Manojlović je poznata kao osoba koja je tu za svoje prijatelje i koja bi im dala i litar krvi kada bi im trebalo! A o novcu ne treba ni da pričamo. Pre će dati prijateljima nego da zadrži za sebe, zbog toga joj je bog i vratio pa sada radi kao luda i zaista zarađuje. Takvu osobu niste videli. Sa sebe da skine i da da! Ostala bi gladna da pomogne prijatelju. Srećom, sada je niko ne podkrada pa može malo da dane dulom. Međutim, ona i puno ulaže!

