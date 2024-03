STARLETA IZVADILA SILIKONE IZ GRUDI! Spisak šta je sve Iva Grgurić uradila na sebi! Evo kako je NEKAD izgledala! CELA IZOPERISALA

Starleta Iva Grgurić, pobednica rijalitija "Zadruga 3", izvadila je silikone iz grudi, a operacija je prošla dobro. Kako je otkrila, za tu operaciju je izdvojila oko 3.000 evra.

Grgurićeva je posle operacije odmah bila aktivna na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda.

Starleta je, naime, nekoliko puta smanjivala nos i povećavala grudi, radila je jagodice, stavljala silikon u usne, ubrizgavala botoks. Podigla je kapke i ofarbala se u crno zbog čega je skoro neprepoznatljiva.

- Samo oči su ostale moje - našalila se Iva na svoj račun i otvoreno govorila o poslednjoj operaciji.

- Uvek nešto primetim da ne valja, pa ajde da i to popravim. To uvek bude nešto malo, i tako mic po mic... Ovde ću se zaustaviti, to je to! Više mi stvarno ne treba ništa - ispričala je jednom prilikom za medije, ali očito nije stala sa svim operacijama.

