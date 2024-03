"SADA ĆU TI RAZVALITI ZUBE" Toma Zdravković pijan u kafani psovao Milića Vukašinovića, sevale PESNICE, pa se ubili od ALKOHOLA!

Rokera Milića Vukašinovića, koji se nedavno je imao problema sa zdravljem i više puta završio u bolnici zbog problema sa srcem, gorovio je o njegovom odnosu sa Tomom Zdravkovićem.

- Je l' si se ti potukao s Tomom - pitao je Ognjen.

- Zamalo. Kada je uzeo "Sijećaš li se Sanja", mene su zvali da dođem u kafić. Toma, tek je izašao iz bolnice, hteo je da peva. I ja odem, šta ću. On me pita: "Šta je problem?", on kaže: "Ovo je najbolja narodna pesma koju sam čuo", ja mu kažem da snimi, ali da ne pije, jer je tada počeo da pije, samo što je izašao iz bolnice. Umalo smo se potukli jer sam ja tada bio glavni autor u Jugoslaviji, a on je tek trebao da se provali. Pijan je bio, počeo je da me provocira. Onda on priča: "Tvoje pesme su g***a" i kada je meni pukao film, skočio sam na sto i rekao mu: "Sada ću ti razvaliti zube". Malo mu je to smetalo. Ja sam došao skoro, on skoro mrtav pijan, sedeo sam s njegovim društvom i probudio se. U sobi mrak, nisam znao, okrenem telefon, a oni mi kažu: "Toma te je doneo u sobu hotela, platio je sve, morao je da ode" - rekao je Milić u Amidži šou.

Ni dinar nije uzeo za pesmu Milić kaže da za "Sanju" Tomi nije uzeo ni dinara, kao i da je bio srećan što će tu pesmu moći da čuje malo šira publika. - To je bilo u vreme kada je on izašao iz bolnice i nije smeo da pije. Rekao mi je: "Ova tvoja 'Sanja' je najlepša narodna pesma. Hoću da je snimim." Ja sam mu na to odgovorio: "Pa snimi je, samo nemoj da piješ. A najlepša pesma ti je ona 'Dotako sam dno života'". Nisam mu naplatio pesmu, a Semir se nije ljutio što ju je Toma prepevao - priča roker ranije za Informer.