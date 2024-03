EMINA JAHOVIĆ NA ŠTAKAMA: Pevačica se javno oglasila i zabrinula fanove: "Život mi poručuje ODMORI"

Emina Jahović doživela je nezgodu sa nogom, a sada je objavila fotografiju sa štakom i tako zabrinula sve svoje fanove.

foto: Printscreen

Emina Jahović, objavila je fotografiju kako se oslanja na štaku, a onda napisala:

"Život mi poručuje: Odmori".

foto: Printskrin/Instagram

Pevačica često putuje, pa je na relaciji Srbija- Turska, ali je i veliki ljubitelj luksuznih destinacija, pa je sada misterija gde se peh dogodio.

- Život mi je odavno u koferu, što više prolazi vreme, sve više se smanjuje svet u mojoj glavi. Za mene nije bitno da li je to Istanbul ili Beograd. Jedino u Americi ne bih mogla da živim. Vaspitana sam tako, dosta sam konzervativna. Otišla sam u Istanbul, ostavila sam karijeru, bilo je teško, bila sam u stranom svetu, koliko god su ti ljudi bili fini prema meni. To mora da bude ljubav, ako nije, to je onda mučenje. Toliko sam bila zaljubljena u svog muža, tadašnjeg dečka, da sam otišla glavom bez obzira, nisam razmišljala. Gubim vezu sa realnošću kada se zaljubim - govorila je pevačica, gostujući kod Goce Tržan.

foto: Printscreen

Posle razvoda, Eminu su povezivali sa drugim muškarcima, ali ona nikada javno nije govorila o tome.

- Smeta mi što u Srbiji govore da sam našla milionera, milijardera ili sada nisam našla. To jako smeta, ja sam dovoljno zaradila u životu da mogu da kupim sve što mi treba i ne treba mi muškarac da bi mi nešto dao, ali da sam se emotivno osećala sigurno – kaže pevačica.

Ni posle toliko godina, Emina Tursku ne doživljava svojim domom, iako su joj sinovi jednim delom Turci.

- Bolje se osećam u Srbiji. Tamo se osećam kao stranac, iako su mi deca Turci. Jaman govori srpski, a Javuz odbija iz nekog razloga, malo je ljubomoran, pa neće da priča - rekla je pevačica i dodala:

- Mustafa je bio loš, a ja dobar policajac. Kada sam ostala sama s njima, bila sam bespomoćna. Nisam imala nekoga da bude autoritet. Počela sam da se ponašam strože, njima nije bilo jasno šta se s majkom desilo.

Kurir.rs/Blic