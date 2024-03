"BILA JE ISKONSKI DOBRO BIĆE, BORAC ZA PRAVDU" Kum Ksenije Pajčin teško se nosi sa njenim odlaskom: Poklonila mi je posao

Bane Dević ispričao je koliko je Ksenija Pajčin bila dobar čovek, borac za pravdu...

Ksenija Pajčin tragično je preminula na današnji dan, 16. marta, pre četrnaest godina. Usmrtio ju je tadašnji momak, crnogorski maneken Filip Kapisoda, u njenom stanu na Voždovcu u Beogradu, pa je potom presudio i sebi.

Njeni najbliži, među kojima je i Bane Dević, dan-danas se teško nose s ovom tragedijom. Pevačica i poznteati modni stilista, inače, rođeni su iste godine i razlika među njima je tek oko dvanaest dana. Bili su veoma slični, a svoje dugogodišnje prijateljstvo koje je počelo spontano na jednom prestoničkom splavu, krunisali su i kumstvom. Njen odlazak i te kako je ostavio prazninu u njegovom životu.

- Poklonila mi je posao kojim se bavim. To se desilo baš spontano. Jedno pola godine, godinu je bilo: „'Ajde da radiš, 'ajde", ja sam u tom trenutku na Pravnom fakultetu. „Hajde, hajde, hajde..." Nisam bio nešto preterano ni zainteresovan. I, onda se desilo da me je zvao neko iz jednog magazina, da je ona već zakazala snimanje i to nam je bio prvi posao. Mislim naš zajednički i moj prvi - objasnio je Dević, koji ne bi vezivao njihov jak i iskren odnos za bilo kakve sitnice.

I sam je, svakako, znao da je obraduje nekim znakom pažnje.

- Mi smo se godinama družili, naravno da postoji, svaki dan smo nešto jedno drugom poklanjali. Tako da se tu ne bih hvatao za neke sitnice. Prosto, bili smo najbolji prijatelji - izjavio je tada on, govoreći o prijateljici koja je i dalje među najboljima koje je ikada upoznao.

- Pamtim je kao jednu od najboljih osoba koje sam ikada upoznao, kao empatu, borca za pravdu, dobrog čoveka, to može da vam kaže verovatno svako ko je nju upoznao. Pamtim je kao jedno iskonski dobro biće - zaključio je Bane Dević.

