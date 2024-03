"SA 10 € SAM PREŽIVLJAVALA NEDELJU DANA" Slađa otkrila sve o odnosu sa Đoletom: Neizmerna želja je bila da dokažem bivšem mužu...

Slađana Delibašić decenijama nosi titulu jedne od najzgodnijih pevačica naših prostora, a njen privatan život i odnos sa bivšim suprugom Đoletom Đoganijem ne prestaje da intrigira javnost.

Slađa priznaje da je ljubavni odnosi više ne zanimaju, te da sada uživa u porodici i da je ispunjavaju druge stvari.

- Momci me ne interesuju, nikad više neću imati vezu. Drčna sam i bezobrazna prema muškarcima. Ne dam im da mi prilaze. Imam jednog druga, s njim odem na klopu i ispričamo se. To je jedini muškarac kog viđam. Ja sam s mojom decom i kada imam nekoga. Meni su moja deca na prvom mestu - rekla je Slađa svojevremenom pa se osvrnula na odnos s bivšim suprugom Đoletom Đoganijem i njegovom ženom Vesnom.

- Mi smo sada u okej odnosima. Ne viđamo se stalno. Kad treba, deca odu s njim na ručak. Vesna je isto super. Ima žena koje me osuđuju kako mogu da budem dobra s Vesnom. Nemam više emocija. Oni imaju decu. Ja sam imala dve-tri duge veze, ali nisam poželela decu. Božja volja je jača nego naša.

Pevačica je na kraju naglasila da je Đoletu zahvalna jer je zbog njega postala samostalna i uspešna žena.

- Moj najveći pokretač bila je neizmerna želja da dokažem bivšem mužu Ðoletu da mogu sama - iskrena je bila pevačica.

Mogu da preživim nedelju dana sa 10 evra

Slađa ne krije da se tokom godina suočila sa brojnim izazovima, te da je bilo trenutaka kada nije imala novca.

- Bilo je u mojoj karijeri mnogo uspona i padova, momenata kada sam sa 10 evra morala da preživim nedelju dana. Sve je to život i to me je ojačalo - rekla je ona svojevremeno za "Republiku".