"RODITELJI SU ŽIVELI U BEČU, A JA MEĐU PILIĆIMA I KOKOŠKAMA" Pevačica odrasla na SELU, a jedan nesrećan slučaj joj promeni sve

Pevačica Monika Ivkić je odrasla u Bosni u jednom malom selu sa bakom i dekom, dok su njeni roditelji otišli u Beč kako bi obezbedili bolju budućnost.

U emisiji Ispovest pevačica je prvi put otvoreno govorila o svom privatnom životu i detaljima iz detinjstva.

„Roditelji su se borili za naš bolji život, radili su u Beču, pa sam ja odrasla kod bake i deke. Uvek sam osećala ljubav roditelja i bake i deke, ali iz dubine duše sada moram da kaže da mi je baka govorila da sam majku nazivala ‘bako’, a baku sam zvala ‘mama’. Ali to su bila takva vremena, borili su se da imamo bolji život.“

foto: Printskrin

„Kada sam imala tri godine roditelji su me poveli sa sobom u Beč, kada su već imali stabilan život tamo, a preko raspusta sam uvek bila kod bake i deke.“

Pevačica je otkrila i da je papir od bombone stavila u uho, te ga držala tri dana dok se uho nije upalilo, pa je morala na operaciju.

„Volela sam bombone i stalno sam ih krala. Imala sam tri godine, pojela sam bombonu, a papirić sam zamotala i stavila u uho i to niko nije primetio, to je bilo tri dana u levom uhu, to se upalilo i tada sam imala mini operaciju, pa su mi oštetili sluh. Tako da na desno uvo čujem bolje nego na levo.“

