"TO JE TUGA KOJU MORAM DA NOSIM SA SOBOM DO KRAJA ŽIVOTA" Lena Čolak o najvećem bolu: Volim da oprostim...

Lena Čolak je nedavno podelila emocije o poseti svoje nekadašnje kuće, gde više nema trešnje koja je nekada krasila dvorište i koja u njoj budi najlepše uspomene.

Lena je sa suzama u očima otkrila koliko joj je to teško palo, ističući da je to tema koja će je boleti do kraja života.

- To je tema koja će me verovatno boleti do kraja života, jer uvek kada pomislim na to, nisam dobro, ne osećam se dobro. Tužna sam i to će mi uvek biti, verovatno do kraja života, neka tuga koju moram da nosim sa sobom – rekla je ona.

Pevačica je otkrila kako je majka naučila da je veličina čoveka u praštanju, te često oprosti ljudima kada je iznevere, ali isključivo zarad sopstvenog mira.

- Ja sam veliki čovek i volim da oprostim. Mene je majka, možda pogešno naučila, da je veličina čoveka u opraštanju i zaista sam neko ko oprosti zato što na taj način skinem neki teret koji nosim sa sobom. Tako da je ljudski opraštati i treba ljudima praštati, ali naravno treba ih samo odstraniti iz života i krenuti svojim putem – rekla je ona.

Lena je progovorila i o ljubavnom životu kada je priznala da nije zaljubljena, te se našalila da nema sreće u ljubavi, ali zato ima u poslu i novcu.

- Nisam uopšte zaljubljena trenutno i žao mi je što nisam zaljubljena, ali opet s druge strane mi je i bolje što nisam zaljubljena pošto mislim da mi je ovako bolje, mirnija sam. Možda ja nemam sreće u ljubavi i onda je bolje da radim ono u čemu ima sreće, a to je posao, novac – zaključila je pevačica.

