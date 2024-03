DA LI GA PREPOZNAJETE? Danas ljubi 14 godina mlađu i važi za naslednika Šabana, a zbog njegovih slika iz mladosti nastao HAOS

Na društvenim mrežama pojavio se snimak Emira Habibovića sa početka karijere koji je potpuno zbunio javnost.

Naime, video iz davne 2004. godine pokrenuo je lavinu komentara koji su nagađali o kom pevaču je zapravo reč, s obzirom da danas on izgleda potpuno drugačije.

foto: PrintScreen YT

Nizale su spekulacije- Dinča, Jašar, Mikica Bojanić, Topalko, a samo verni fanovi zaključili su da se radi o Emiru Habiboviću koji je tada imao samo devetnaest godina.

foto: PrintScreen YT

Podsećamo, Habibović se nedavno prisetio svojih muzičkih početaka.

-U pitanju je bila pesma “Dajte mi jednu bar“ koja je prošla zahvaljujući Saši Popoviću. Međutim, on tada nije primao pevače, tek su krenule “Zvezde Granda“. Nisam uradio ni spot za pesmu da bar dam nekoj televiziji. Ja sam posle prve pesme snimio i čitav album, ali eto, te “Zvezde Granda“ su tad bile u fokusu i najgledanije a ja sam mislio da ću postati zvezda samo zato što sam došao u Grand, ali nije to baš tako prošlo- seća se Habibović.

foto: Instagram/emirhabibovicofficial, Dragan Kadić

Emir je jednom prilikom otkrio i koliko mu je teško pala Šaulićeva smrt.

- Ne želim da mislim da ga nema, on će živeti kroz pesme. Zahvalan sam dragom bogu što je on bio uz mene. Pamtiću njegove reči, ne samo kada su u pitanju saveti vezani za pevanje, nego i to da budem dobar čovek i da se nikada ne takmičim. Nedostaju mi odlasci kod njega u Krčedin, naše druženje, pesma… Završeno je jedno vreme - rekao je svojevremeno Habibović, koga je upravo Šaban Šaulić za života proglasio svojim naslednikom.

foto: Kurir televizija

Inače, Emir je dobio dve ćerke sa "Zvezdom Granda", Tamarom Selimović, koja je 14 godina mlađa od njega.

Kurir.rs/Grand

