"NISAM U KONTAKTU SA MELINOM!" Haris otkrio kako se oseća nakon razvoda, a evo da li je na pomolu NOVA LJUBAV

Vest o razvodu pevača Harisa Džinovića i njegove 30 godina mlađe supruge, modne kreatorke Meline Džinović iznenadila je javnost.

Oni su rešili da stave tačku na svoj brak i da se posle 22 godine ljubavi razvedu, a sada je pevač za medijske ekipe, među kojima je bio i Kurir, pred nastup u Skadarliji, progovorio o razvodu od modne kreatorke.

- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan razvod. Prevareni muž zadnji sazna, nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, nisam ja nju ostavio nego ona mene - rekao je pevač, pa nastavio:

- Nisam spreman za novu ljubav - iskren je bio Džinović i dodao:

- To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama. Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život - izjavio je Haris, a šta je pevač još rekao poslušajte u prilogu koji se nalazi u okviru teksta.

