JOVANA JEREMIĆ RUŠI GRANICE I PREDRASUDE: Spojila dečka, BIVŠEG MUŽA i njegovu devojku, a tu je i ćerka sa babom i dedom!

Jovana Jeremić u emisiji "Premijera Vikend Specijal" pred kamerama je otkrila da je danas važan dan za nju, da ide kod svog partnera Dragana Stankovića, a da stižu i njeni roditelji.

foto: Printscreen

- Odlično sam. Dragan je već sačekao mog ćaleta, bio je Dragan kod mojih. On sada čeka moju mamu i tatu, sada ćemo da se pridružimo Lea i ja... Ide i bivši muž sa svojom devojkom, svi idemo!

Tokom uključenja pozvao ju je bivši suprug Vojislav, kojem se ona javila na telefon, a onda za kamere poručila:

foto: Printscreen

- Ana Sević i ja smo dve najveće carice na srpskoj estradi, mnogo je volim i pozdravljam. Srela sam je u restoranu u onim danima kada sam s Draganom izlazila, donela mi je sreću. Ona je s Darkom Lazićem dobra kao ja s bivšim mužem.

Voditeljka se pre nekoliko dana na društvenim mrežama pohvalila dugo očekivanim roleksom, koji joj je i danas krasio ruku.

foto: Printscreen

- Čak sam otpevala pesmu o roleksu, ne bih li ga dobila, a dobila sam ga od najbolje prijateljice. To je ta ženska solidarnost, zato mi je toliko dragocen poklon, jer to dokazuje kakav sam ja čovek kao prijatelj. To je vid poštovanja, mnogo mi je drago što mi je ona to uzela. Poželela mi je da naše prijateljstvo traje večno i da svuda stignem na vreme. I da se pohvalim, zaradila sam prvu kešovinu otkako sam ga dobila, dobro me je krenulo - priznala je Jovana, koja je otvorila dušu na pitanje da li planira da se uda za Dragana.

- Mnogi me to pitaju. Već sam jednom bila udata, probala sam to, nikad ne reci nikad. Žena sam koja je rođena da ima više brakova, šta ću kad me muškarci vole. Stvar je da te pronađe ne onaj koji te želi, nego onaj koji te zaslužuje. Imala sam sreću da su me uvek pronalazili kvalitetni muškarci. Što se Dragana tiče, bitno je da se mi volimo, ne žurim sa udajom, jer volim da u slobodi biram njega, prava je ljubav. Umesto braka... Probala sam, videla sam, ipak biram da budem srećna. Ako je ta sreća brak, to će se desiti, ako nije - neće, biće vanbračna zajednica. Živim oslobođeno - objašnjava Jeremićeva, koja u skorije vreme ne planira prinovu.

foto: Printscreen

- Sad ne, za deset godina da. Posle četrdesete drugo dete. Ne želim sada decu, Lea mi je velika, treba da krene u školu, za to mi treba puno energije, a hoću da uživam. Smršala sam, nikada nisam ovako dobro izgledala. Toliko dobro izgledam da sam ja zadovoljna, iako sam inače cepidlaka, ove godine mi je prvi zadatak da grmim na plažama i objasnim svima ko je najbolja riba na srpskoj estradi - poručila je Jovana Jeremić.

Kurir.rs/Republika

Bonus video:

00:45 Ana Nikolić i Jovana Jeremić zajedno u provodu

-