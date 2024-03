SVI BRUJALI O AFERI SOFIJE ŠAŠIĆ I DUŠKA TOŠIĆA! Dizajnerka se prvi put oglasila o vezi s mužem JK, evo kako se obratila pevačici

Svojevremeno su Sofiju Šašić, ćerku pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, povezivali sa Duškom Tošićem, kada su mediji pisali da su više od prijatelja.

Naime, suprug Jelene Karleuše i ćerka Željka Šašića i Sonje Vuksanović pre više od godinu i po dana proveli su veče u istom društvu, a dokaz za to bile fotografije koje su dospele i do medija.

Mlada dizajnerka, koja je na početku karijere od Karleuše dobila izuzetnu medijsku podršku, našla se u nebranom grožđu kada je sve dospelo u javnost, ipak tada na tu temu nije želela da govori.

Po prvi put nedavno u emisiji "Razotrkivanje" otkrila je pravu istinu njenog odnosa sa bivšim fudbalerom i menadžerom, ocem dve devojčice i suprugom njene prijateljice.

Na pitanje da li ima li istine u brojnim naslovima da je imala aferu sa sportistom Sofija je odgovorila: "Imamo zajedničkih prijatelja i zadesili smo se u društvu, što ja kažem, na pogrešnom mestu u pogrešno vreme".

Odsečna je bila mlada dizajnerka, ali novinarka nije stala pitala ju je u kakvim je odnosima sa fudbalerom danas.

- Sretnemo se, dobri smo i to sve, ali ne bih volela nikome tako nešto, da je u mojim godinama, a on u njegovim i da je oženjen i da ima dvoje dece, a ja, kako bih ti rekla, devojka pred kojom je život - odgovorila je Sofija koja je potom želela da pojasni i situaciju sa Jelenom Karleušom, koja joj je do afere bila prijateljica i velika podrška.

Navodno zbog svega napisanog pop diva se naljutila na Sofiju.

- Ne znam što se naljutila, mogu da pretpostavim, nikada nismo imale priliku da pričamo o tome, nismo se čak ni srele od tada. Nije me kontaktirala, razmenile smo nekoliko poruka i to je bilo to i posle toga postoji stvarno ta neka distanca, jer se nadam da će to proći, imamo mnogo poznanika, i frizera i ne bih volela da budemo u subkou zbog takve budalaštine - rekla je Šašička.

- To jeste obeležio jedan period, čak su prenosili i strani mediji, hrvatski, bosanski, crnogorski. Ne znam, ja se iskreno nadam da ona nije poverovala u to. Šta da se radi... - zaključila je mlada dizajnerka.

