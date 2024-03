"GODINAMA ME JE VARALA, MOŽDA JOJ NE PRIPADNE NIŠTA!" Veliki intervju Harisa Džinovića: Sa sinom se nije čula MESEC I PO DANA

Pevač Haris Džinović i Melina Džinović danas su se zvanično razveli u Prvom osnovnom sudu na Novom Beogradu.

Haris je sada, nakon razvoda, u velikom intervjuu otvorio dušu o braku sa Melinom.

Kako je istakao, ona ga je godinama varala, sumnjao je, ali ništa nije proveravao.

- Sudski sam razveden, po brzom postupku, bez odlaganja, novog ročišta, otvaranja procesa, nema žalbe, molbe, to je ekspresno rešeno. Ja sam slobodan čovek poprilično dugo. Najgora stvar koja se čoveku može desiti u životu kada mu žena oduzima slobodu, bez obzira na brak koji funkcioniše ili ne. Meni ona nije oduzimala slobodu, ali u zadnje vreme to nije bio brak, to je bila prevara. Prevareni muž zadnji sazna šta se dešava - rekao je Haris na početku razgovora za "Hype", i dalje je istakao da je jako razočaran.

- Jako sam razočaran, time što sam ja izdan, ovo je klasična izdaja, udar na porodicu, a porodica je svetinja. Ovde je porodica rasturena bez ikakvog razloga, ja ga nemam, ja nisam doprineo razbijanju porodice. Nije meni žao novca, meni je žao nepoštovanja, nezahvalnosti, žao mi je te izdaje, prodaje - rekao je on.

Podela imovine

- Zakon će reći šta je to što njoj pripada, može da joj ne pripadne ništa, a može i cela kuća. Ne znam taj zakon, biće kako će biti. Mi se nismo čuli, ona je napustila kuću, praktično je pobegla, nestajala je, i odjednom je nestala bez ikakvog kontakta, čak i sa decom. Primetio sam da je iznosila stvari, to su njene, nije se ona pojavljivala kad sam ja bio prisutan. Skoro godinu dana je bilo izbegavanje, čemu sam se ja čudio, nisam video nikakav razlog - kazao je Haris.

Haris: "Nikad je nisam udario"

- Ja nju nikada u životu nisam udario, ponižavao, ništa nisam uradio loše, samo dobro. Ne znam čime sam ovo zaslužio. Ona je bila ta koja je zagovarala da brak mora da opstane, da svi ljudi koji se razvode da prave grešku, da je brak institucija, sve je govorila u korist očuvanja braka, da bi to jednog dana kao grom iz vedra neba puklo.

- Problema u braku nije bilo, ona se odvajala od mene, družila se sa ženama, bila na putovanjima, bio sam malo po malo sklanjan. Danas sam konačno sklonjen.

Teško podneo razvod

- Mislio sam da će me emocija slomiti, ali nije. Iz ove bitke sam izašao jači i spremniji, Bog mi je pomogao što se ovo desilo - rekao je Haris.

- Tek sad sam saznao za njene prevare, koje su trajale godinama unazad, nisam obraćao pažnju na to, sumnjao sam, nisam ispitivao, nisam slao ljude da je prate. Kad žena sama izlazi, na nju svi "skaču".

Melinin odnos sa sinom Kanom

- Sa sinom se nije čula mesec i po dana, krasna majka - zaključio je on.

