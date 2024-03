"TRAŽILI SU DA PROMENIM IME, ALI NIKAD U ŽIVOTU" Selma Bajrami o poreklu i zabrani: Bosanska sam pevačica, sa albanskim korenima

Pevačica Selma Bajrami 22. januara je vraćena sa aerodroma "Nikola Tesla", pošto je doneta odluka o zabrani ulaska u našu zemlju. Odluku je doneo bivši direktor BIA, Aleksandar Vulin, jer je pevačica na jednom od njenih nastupa pokazivala dvoglavog orla.

Ona je nakon toga istakla da "nikako nije omalovažila Srbiju", te da je za zabranu saznala 30. januara.

Sada je Selma gostovala u jednoj emisiji, gde je između ostalog pričala i o svom poreklu, pa je izjavila i da bi mnogo više postigla - da se drugačije zvala.

- Ja smatram da sam se zvala malo drugačije, da bih ja puno dalje dogurala. To je činjenica. Nek ljudi misle šta hoće. Da sam se ja samo drugačije zvala...Da nisam Selma Bajrami i imala sam situacija gde su meni tražili neki ljudi da ja promenim svoje ime, da bih se dodvorila nekoj publici. Nikad u životu - počela je Selma.

- Ja sam to što jesam. Ja sam bosanska pevačica, sa albanskim korenima. Rođena sam i odrasla u Bosni, u Tuzli i ponosna sam na svoje poreklo i nikada, ni zbog čega, ni zbog kakvih para to neću menjati. Imam ja svoju publiku, svoju raju koja mene voli i od kojih lepo živim, koje ja izuzetno poštujem i to pokazujem na svojim nastupima. Jer se maksimalno dajem. Znaju da moj nijedan nastup nije trajao ispod tri sata u komadu - bila je odlučna Selma.

Ovaj deo emisije je osvanuo na društvenim mrežama, a mišljenja korisnika su podeljena. Jedni je osuđuju te podsećaju, da nije zbog njenog imena "proterana", već zbog ponašanja, dok je grugi pak podržavaju i bodre.

"Da, da ima gde ne smeš zbog svog nedoličnog ponašanja da odeš! Jedno je ponos na svoje korene, a drugo je od koncerata praviti političku kampanju.", "Nisi iz Tuzle nego iz Mramora narkomanko raspala. Isto kao sto sam i ja iz Mihatovica, selo blizu tvog, koje je isto kao i tvoje, PORED TUZLE.", "I Šemsa nije menjala, a nije ni Halid pa su dogurali daleko jer su dobri ljudi i kvalitetni pevači. Ti si ostala tu gde si i počela jer si ološ.", "Što sviraš sad kad su te svi prihvatali bez razlike, do tvog ispada nikad nije bilo problema..", "Bravo Selma tako treba, živa bila", "Kraljica, žena sa najboljom glasčinom na estradi.", "Bravo za ovo, svaka ti čast Selma i ne moraš biti ti si NAŠA zvezda", "Bravo carice,uvek budi ono što jesi i na to budi ponosna." - bili su samo neki od komentara.

