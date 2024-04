IVA GRGURIĆ IZVADILA SILIKONE ZA 3.000 € Pa se pohvalila u tipiću kako joj sad izgleda dekolte! Ovo su rezultati operacije (FOTO)

Iva Grgurić, koja je nedavno smanjila grudi, pozirala je u topu i helankama, koji su istakli njeno telo, te pokazala kako sada izgleda njeno poprsje.

- Prezadovoljna rezultatom smanjenja grudi! - poručila je na Instagramu.

Operaciju platila 3.000 evra

- Kod svakog je drugačija situacija u zavisnosti šta radite, ali mislim da košta oko tri hiljade evra - istakla je na temu cene zahvata, po dolasku na kliniku pre operacije.

- Osećam se kao da sam krenula na kafu, a ne na smanjivanje grudi. Povela sam predivnu majku sa sobom kao podršku koja mi generalno stvarno ne treba. Ovo mi je neki put već da radim grudi, malo sam preterala, prevelike su. Sad je krenuo neki trend smanjivanja grudi i nije sad kao da pratim to, ali too much je... Šta god da obučem, to je u prvom planu. Mislim da, ja sa svojim nežnim licem... ne ide - rekla je tada Iva Grgurić.

- Moja intuicija mi govori, "Iva, imaš 30 godina, smiri se, treba da se udaš"! Nije sad toliko važno ni bitno da sve to pršti - objasnila je tada.

