STANIJIN BIVŠI SE OGLASIO I OTKRIO KAKO JE IZGLEDAO NAPAD NA NJEGA: Dečko je počeo da mi dobacuje i da provocira, a onda je prišao

U medijima se pojavila informacija kako je bivši rijaliti učesnik Marko Marković napadnut dok se vraćao iz noćnog provoda.

Marko se sada oglasio za medije i ispričao šta se dogodilo. Naime, nepoznati momak je prvo dobacivao bivšem zadrugaru, a onda je krenuo ka njemu, ali je Marković uspeo da odreaguje.

- Nisam hteo o tome da pričam, ali kada se već saznalo...Vraćao sam se iz noćnog kluba gde sam bio na žurki i tada je neki dečko, zaista ne znam ko je, počeo da dobacuje i da me provocira. Prozivke sam u prvi mah "progutao", ali je počeo da preteruje i da psuje - priča Marko, pa nastavlja:

Nakon toga, on je krenuo ka meni, sreća pa sam video da ide ka meni, da mogu da odreagujem. On mi je prišao i ponovo me je uvredio, a onda je samo odjednom počeo da se izvinjava uz objašnjenje da me je pomešao s nekim. Eto vidite, sve se na kraju i lepo završilo - poručio je Marković.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

