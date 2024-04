BORILA SE S RAKOM, A SA SOBOM VUKLA JOŠ JEDNU TRAUMU! Muž je iskoristio i ostavio bolesnu: Ovo je životna priča pokojne Harijete

Pevačica Harijeta Simić umrla je 13. aprila u bolnici u Smederevu u 41. godini, nakon hrabre i lavovske borbe s kancerom dojke.

Harijeta se borila s karcinomom dojke, koji se na žalost proširio na vrat, pa na pluća.

Njen život je zbog teške dijagnoze bio veoma težak, a muž ju je zbog bolesti i ostavio.

Harijeta je operisala rak dojke 2023. godine, da bi je nekoliko dana posle operacije pozvao muž i rekao da želi da se razvede.

- Za Vladicu sam se mnogo žrtvovala, dala sam zlato u vrednosti od nekoliko hiljada evra da vrati dugove. Dao je i on meni za lekove, ali... Nedugo zatim sam ponovo prodala nakit kako bi on mogao da plati kiriju za stan i kupi novi kamion. Sada, nakon sedam dana od operacije i amputiranja dojke, on me zove da mi kaže da ne želi više da bude sa mnom i da je našao novu - rekla je Harijeta nedavno.

- Rekao mi je da ga više ne zovem i da će se tom devojkom oženiti. Ostavio me je u najtežem trenutku. Iskoristio me je i ostavio. Ne mogu da verujem šta mi je priredio, pritom me čeka još hemoterapija i zračenja, ali njega to ne zanima - objasnila je.

Harijeta je nedavno ispričala svoju tešku sudbinu i zamolila sve ljude dobre volje da joj putem Instagrama pomognu ukoliko imaju mogućnost.

- Kada sam saznala da imam karcinom bukvalno sam pobegla iz Švedske gde sam bila kod supruga. Trebalo mi je tri meseca da izvadim papire da bih dobila hemioterapiju, zbog koje mi je opala kosa. Imala sam rane po glavi i telu, prošla sam kroz pakao. Htela sam da dignem ruke od svega. Deset meseci mi nisu rekli da imam metastaze, pila sam kanabisovo ulje, čajeve, što je verovatno delovalo - rekla je Harijeta tada.

