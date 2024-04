DŽENAN GODINAMA IMA DRUGU ŽENU?! Isplivali skandalozni detalji: "Žive zajedno, ubeđivao je Samiru da mu je to samo saradnica"

Kao bomba je odjeknula vest da se pevač Dženan Lončarević razvodi od supruge Samire, nakon skladnih 25 godina braka.

Lončarević je taj koji je podneo tužbu za razvod braka u rodnom Prijepolju - gde su živeli sa sinovima.

Dženan, navodno već godinama živi paralelni život sa drugom ženom u Beogradu, prenose domaći mediji.

- Znam ih, pogotovu nju od kad se rodila. Živela je jedan život koji ja uopšte nisam mogla da shvatim. Čuvala je njegovu mamu, decu, a on peva, dođe kad hoće, radi šta hoće. On je pre par godina uhvaćen sa nekom ženom u Beogradu s kojom živi već 15 godina, bio je taj snimak. On je svoju ženu uspeo da ubedi tada da mu je to saradnica, a Samira mu je verovala... - rekao je izvor za medije.

- On je sad podneo tužbu za razvod braka, pritiska po svaku cenu. Vrlo je i neprijatan prema njoj... - dodao je izvor za medije.

Dženan je inače, za sve godine javnog života ženu krio od javnosti, toliko da ona niti jednom nije uslikana ili snimljena u njegovom društvu.

