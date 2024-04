"KAKO MU NIJE ŽAO! SAMIRA JE NEDAVNO OPERISANA" Dženanova mama OČAJNA zbog razvoda i preklinje sina: Ne radi to!

Dženan Lončarević podneo d je u februaru baš na rođendan supruge Samire, zahtev je za razvod. Posle 25 godina braka i dvoje dece, Samira se bori da ne ostanu bez krova nad glavom. Naime, muzičar je svu imovinu kupovao na ime majke, a jedan stan se vodi i na ljubavnicu, tako da ženi i sinovima maltene ne ostaje ništa.

Porodična kuća u Prijepolju u kojoj žive, vodi se na Dženana i njegovog brata, što znači da po razvodu njegovoj supruzi pripada samo četvrtina. Pevač nikada javno nije pričao o ženi i deci, ali njegova supruga se oglasila kako bi se izborila za prava svojih sinova, od kojih je jedan maloletan. Ona je potvrdila da Dženan godinama vodi paralelni život sa drugom ženom, za koju je ona verovala da mu je saradnica.

foto: Nenad Kostić, Nikola Anđić

"Jedino tržim da se poštuje zakon u svemu ovome, ne tražim ništa više. Ipak sam radnik suda, vodim krivičnu pisarnicu i znam kako sve ide. On i njegov pravni tim sada urgiraju sa svih strana da se to ubrza. Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. Meni nije ostalo ništa drugo nego da se borim da obezbedim svoju decu koja na svoje ime nemaju ništa", kazala je Samira, koju u Prijepolju svi meštani cene i vole.

Dženanova majka je takođe očajna zbog ponašanja sina, voli snajku, ali ne može ništa protiv njegove odluke.

foto: printcsreen Instagram

"Samira je nedavno imala i tešku operaciju plućnog krila, a on je dodatno stresira i sve ovo joj priređuje! Kako mu nije žao! Kako ga nije sramota da posle toliko godina paralelnog života makar ne obezbedi decu i nju, nego još hoće da ih izbaci iz kuće. On je nula od čoveka, nikakav je. Majka ga je molila da to ne radi i da makar kao gospodin Samiri ostavi ono što joj pripada, ali verovatno ga je ta ljubavnica pritisla", rekao je dobro obavešten izvor.

