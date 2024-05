"DAFINA ME PREVARILA ZA 2 MILIONA €" Saša Popović iskren o svemu! Ovaj pevač ga stalno zove da pita hoće li biti promena u žiriju

Saša Popović se polako, ali sigurno oporavlja od povrede koju je zadobio kada je nedavno pao i polomio nogu. Prvi čovek "Granda" vratio se profesionalnim obavezama.

- Sada se osećam dobro. Imam longetu od kuka do članka, ali već sam sa tim snimio Zvezde Granda i evo me sada u Nišu gde radim audiciju. Sutra sam u Novom Sadu, a u sredu u Beogradu. U četvrtak je polufinale Zvezda Granda i šta da kažem moram da radim i sa slomljenom nogom. Ali, izdržaću još dve nedelje, pa na rehabilitaciju- rekao je na početku intervjua Saša.

Au daljem razgovoru se prisetio svog najvećeg malera- kada ga je 1993. godine prevarila Dafina, i to za dva miliona evra po današnjem kursu. - Tačno 1993. godine ostao sam bez ičega. Iznajmio sam garsonjeru na Novom Beogradu, zadnji sprat, nema ni klime, ništa, bar da imam gde da se stacioniram. Šta ću, išao sam autobusom do Doma sindikata. Tamo nam je bila firma. I tako sam godinu dana išao trolejbusima, tramvajima. Kada sam ponovo kupio auto, nikad nisam seo u prevoz.

Da li je to najviše što ste izgubili u životu, što se materijalnih stvari tiče?

- To je životna lekcija. U to vreme su svi davali pare. To su bile neke velike kamate i ja nisam posumnjao. Pogotovo kada mi je istekao ugovor. Otišao sam u banku i oni su mi isplatili pare. Do poslednje marke. Taman da uzmem svoj novac, pojavi se Dafina. Neko je pozvao da ja podižem novac. Došla i kaže: "Jeste li mu sve isplatili?" Kažu: "Jesmo." Obraća se meni: "Sale, jesi li zadovoljan? Bravo!" Uzmem novac, a ona kaže: "Ima Dafina za tebe ponudu, pa ti odluči... Ali to je ponuda koju ćeš teško da odbiješ. Vidi, samo ti uzmi ove pare, nije nikakav problem, ali ova ponuda se ne odbija." Ja sam imao 405.000 maraka, to je kao danas četiri miliona. Kaže ona: "Izdržao si devet meseci, evo ti još tri." Na sve to sam dizao velike kamate, trošio, mislio to će ići ko zna dokle. I ona kaže: "Evo, još tri meseca - 700.000 imaš fiksno, potpiši." Pristanem i vratim pare u banku. To je bio 28. februar, a 5. marta je Dafina pukla. Ona je to znala, zato mi je i dala tu ponudu.

Kako je bilo kad ste saznali da ste prevareni?

- Nisam verovao. Mislio sam da mogu da izvadim pare. Obećavali mi ljudi. Prošlo mesec dana, vidim ja nema tu ništa. Sretnem ja Dafinu posle godinu dana kod moje krojačice i jaooo... Kažem ja njoj: "Šta je bilo, Dafina"? Kaže: "Ništa, Sale, ne sekiraj se, ima Dafina za tebe novu ponudu." Rekoh: "Šta je sad?" A ona kaže: "Ja sam za tebe ostavila stan, eto, dobićeš od mene, dođi sutra na tu i tu adresu." Ja sav srećan došao i na adresi nema ništa, neka stara građevina. Posle toga nisam je više ni video ni čuo. To je tako prošlo. Naredne 1994. preuzeo sam "Zam" i doveo preko 200 pevača, počeo da radim i zarađujem, nešto sam uštedeo, kupio prvu kuću na Bežanijskoj kosi, i sve ostalo je istorija.

Kad smo već kod emisija, je l' vam žao što JK nije više deo "Granda", a ume često da vas javno potkači?

- Ne pominjemo je. Za mene je najbolji žiri onaj koji je trenutno tu. Nema više ni Zorice Brunclik, ni Lukasa, a ni JK. Nažalost, Šaban više nije među nama, a mi smo i dalje najgledaniji format. Tada kada su oni bili, bili smo najgledaniji. Jedini koji nije promenjen sam ja. Ugovori za narednu sezonu su potpisani, svi ostaju.

Da li se neko sa estrade nudi da žirira?

- Keba me pita hoće li biti neke promene u žiriju. Nije on ništa rekao, samo ga zanima hoće li biti promene. Odličan je bio kada je menjao Anu Bekutu, a i Cecu.

Najveći bum je bio kada se Marija Šerifović ostvarila kao majka.

- Bio sam u Opatiji kada me je Vesna Milanović obavestila da je Marija dobila sina. Ja rekoh: "Kako kad ja nisam video da je ona bila trudna?" Zovem Mariju na video-poziv, a ona drži bebu u rukama. Mislio sam da je šala. Kažem: "Šta je ovo, čije ti je to dete?" Kaže: "Moje." Iako je ona meni godinu dana ranije pričala da je nekoliko puta ostajala trudna i nije mogla da iznese i da je surogat-program bio jedini način da postane majka, a da budu njeni geni. Objasnila mi je kako to ide u Americi: plave oči koštaju toliko i tačno tako dete kako želiš... Mara nije štedela, i eto. Ne da mi je drago, nego ona uživa. Šalje mi slike. Jao, to je sreća. On je sladak kao med. Preporodila se, preporodila.

Da li biste se vratili u mladost? - Da. Možda u vreme kada je bio Slatki greh, jer to šta se desilo je bilo ludo. Tih 10 godina, koliko smo svirali i zabavljali narod i održali 3.500 koncerata. Obići ceo svet i videti sve je neponovljivo. Nisam bio samo u Africi.

