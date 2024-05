"MENE JE ODGAJILA BAKA" Marija Šerifović o sinu, otkrila detalje iz doma, pa priznala: "Neka Verica shvati da treba da bude baba!"

Pevačica Marija Šerifović ne krije da uživa u majčinstvu, te ističe da se teško odvaja od naslednika i da obožava da provodi vreme sa njim.

- Majčinstvo je jedna potpuno nova dimenzija života i ljubavi, najlepše bajke i kontraemocija koje se smenjuju iz miuta u minut. Da ne živimo u ovako ludom vremenu i društvu, ja bih ga snimala i pokazivala po ceo dan, on se smeje svaki dan po ceo dan - rekla nam je ona, pa priznala da je dosta emotivnija kada je pored svog naslednika.

Bonus video:

05:01 Marija Serifovic o majcinstvu

Ništa manje srećna nije ni baka Verica, Marijina majka, koja bi non stop da bude pokraj unuka, te joj je pevačica sada uputila javni apel:

- Dolazim u situaciju da se sa vericom otimamo oko njega i evo sada ću da uputim javni apel da Verica shvati da treba da bude baba! Kažu da se unuče voli više od deteta, ali ja to ne znam - rekla je ona, pa otkrila šta je ono što bi volela da prijušti svom sinu, a što ona u detinjstvu nije imala:

- To je ozbiljno pitanje, to je ono čega sam je bila uskraćena. Ja se na primer ne sećam porodičnih letovanja i zimovanja, kada sam bila mala moja majka je pevala po tri meseca u drugim gradovima, tada su se sklapali takvi ugovori sa hotelima, a mene je odgajala baka Darinka. Hvala Bogu, to sada nije tako. Ja i kada imam koncert, gledam da krenem u najdaljem minutu kako bih što više bila sa njim - rekla je ona za Kurir.

Bonus video:

00:15 Emotivni snimak Marije Šerifović i sina