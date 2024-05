TINU IVANOVIĆ ZBOG VELIKOG HITA PROZVALI SPONZORUŠOM! Pevačica odbrusila zlim jezicima: "Ko me poznaje zna kakva sam..."

Tina Ivanović je zbog svog najvećeg hita u karijeri "Bunda od nerca" bila na stubu srama. Kako ističe zbog ove pesme je bila predmet kritika, jer su je nazivali sponzorušom.

- Bolje da ne pričam kakvi su tada bilo komentara na ovu pesmu, i onih dobrih, ali i onih zluradih. Govorili su da je pesma za sponzoruše, i mene su okarakterisali kao takvu, ali ko me poznaje zna ko sam i šta sam - priča Tina i nastavlja:

- Sve pesme koje sam snimila nemaju veze sa mojim stvarnim životom, možda tek poneka. Ali ja pevam za narod i biram pesme da se za svakoga ponešto nađe. To mi je posao. Kada bih snimila ono što ja volim, to ne bi prošlo nikad - ispričala je Tina i otkrila kako je odlučila da snimi pesmu koja je postala hit.

- Išla sam na sve ili ništa. Imala sam u to vreme već dva snimljena albuma sa lepim pesmama, ali ništa nije prošlo kod publike. Onda smo se Pera Stokanović i ja dogovorili da snimimo "Bundu od nerca" pa kud puklo da puklo. Bilo mi je čudno sve to, reči pesme. Ali i muž me je podržao u toj odluci - rekla je Tina i dodala da joj se moderna muzika nimalo ne dopada, a da u rečima svojih numera ne vidi ništa sporno.

- Šta ima tu loše? "Pokaži se da si šarmantam, pokaži se da si galantan. Potrudi se pa me zavedi, s boginjom me uporedi." Šta je tu loše?! Ako suprug ili dečko kupi devojci bundu. Ili da je veri dijamantskim prstenom - rekla je Tina.

