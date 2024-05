"TEŽAK JE TO POSAO, KOPATI MRTVE, VADITI IH..." Legendarni Kemal Malovčić progovorio o svojim počecima! Evo da li je HODŽA

Kemal Malovčić, legendarni je pevač Južnog vetra, koji je osim po brojnim hitovima poznat i po britkom jeziku, a u poslednje vreme i po svojoj sestričini Šejli Zonić, koja je sa velikim ponosom vrlo često pričala o rodbinskim vezama sa pevačem. U jednom intervjuu govorio je o mnogim temama koje interesuju javnost a tiču se njegovog lika i dela a onda se i dotakao čuvene priče da je on hodža.

- Počeo sam tako što sam se pojavio na jendoj audiciji u Sarajevu, i tada mi je čovek koji je bio u žiriju reko "Sine bre lepo pevaš", onda me pozvao da dođem u Beograd i tako je sve počelo. To je bio Tihomir Stihić. Ja snimio tu singlicu a ono Zlatna ploča. On je kasnije umro, pripazio sam ga na kraju, onda sam ja počeo da sarađujem sa drugim ljudima, Milanče Radosavljević i drugi. Onda Južni vetar

Jel neko svirao već u vašoj familiji?

- Moj brat je svirao bubnjeve, ali je brzo odustao, kaže da mu je bilo teško. Otvorio je neku kafanu i tamo je živeo svirao. Niko drugi nije imao telenat za muziku. U mom selu niko nije svirao i pevao, jedan čovek je u selu pored svirao harmoniku kod njega sam išao na časove malo i eto tako. Bio je Bora Drljača, Ćana, Šerif, ali oni su svi bili dalje od mog mesta - govorio je Malovčić.

I danas je teško ulagati u muziku, kako je tada bilo kako si našao para d akupiš harmoniku?

- Otac je kupio. Malo nas je taj čovek sačekao za novac, ali smo je kupili.

Kako vas je pronašao čuveni Mile Bas?

- Zvali su me da idem u Jugoton. Ja psujem reko neću tamo. Došao moj direktor i kaže što ti nećeš kod Mileta Basa. Međutim, odem ja kaže mi on "Šta ti pevaš, jedeš neka g**na" i ja odem i zavrnem mu tamo nešto on odlepi i kaže da odmah počinjemo da radimo. Kaže ili dža ili bu. I tako je bilo. E onda ide pesma "Kolo sreće" ubili smo to. Ljudi vole promene.

U jendom momentu je bilo priča da ste vi hodža?

- To je dala ona Olivera novinarka, i Ekrem Milić koji je rekao da sam studirao Teologiju on je hodža - rekao je Kemal a na pitanje novinara da li je istina da jeste hodža on je odgovorio na šaljiv način

- Ma nisam. Za hodžu treba da se završe neke škole. Ma jok gde ja to, težak je to posao, kopati mrtve, vaditi, pih - rekao je Kemal

