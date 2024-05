"UDALA SAM SE I ZA DOBRO I ZA ZLO" PRVA IZJAVA LUNE ĐOGANI NAKON MARKOVOG HAPŠENJA: U tim trenucima...

Luna Đogani progovorila je o problemima kroz koje je prošla sa svojom porodicom, kada je njen suprug uhapšen.

Ona je napočetku intervjua govorila o majčinstvu i koliko je majčinstvo promenilo, a onda se dotakla i teme koja u poslednje vreme najviše intrigira javnost!

Kao što su mediji pisali, njen suprug je priveden zbog svađe i rasprave sa komšijom, te je u pritvoru proveo 48 sati. Luna je sada progovorila o ovome, doduše veoma šturo!

- Ja sam dobro. Svi smo na okupu, Marko je kod kuće. Ja se nisam oglašavala tada, neću puno da pričam o tome ni sada.Ostajem dosledna tome. U tim trenucima mi nije bilo dobro, nije mi bilo svejedno. Sada je najbitnije da je Marko došao i da je sa nama. Deca su mala...nisu ni razumela šta se desilo, ali dobro. Meni je porodica na prvom mestu i to će uvek biti tako, rekla je ona, pa progovorila i o novinskim natpisima da će se razvesti:

- Naravno da ne, naslovi su netačni, da smo staviti tačku na naš odnos, apsolutno nije istina. Sve je u najboljem redu među nama i to je to . Ja kada sam se udavala, udavala sam se i u dobru i u zlu. Treba biti uz partnera i kada je sve dobro i kada nije dobro, rekla je on, pa dodala - rekla je Luna u emsiji "Premijera Vikend specijal" pa nastavila

- Kada dobiješ decu najbitnija su ti deca. Meni je fokus samo na njima. To generalno treba tako. Ja se borim za takve stvari i sada i uvek ću. Njihov osmeh je moja najveća pobeda, zakljulila je Luna.

