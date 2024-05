DARKO LAZIĆ PLAČE KAO MALO DETE! Andreana zapevala, pevač se rasuo u komade, grli i ljubi majku Branku (FOTO)

Darko Lazić nedavno je u svom domu upriličio privatno veselje kojem je prisustvovala i njegova kuma pevačica Andreana Čekić.

Sada je isplivao snimak sa proslave na kojem se vidi kako je Andreana Čekić uspela da rasplače Darka Lazića, ali i njegovu majku Branku.

Andreana je pevala pesmu od Ane Bekute "Sve sam stekla sama", a upravo emotivni stihovi ove pesme naterali su folkera da zaplače.

"Otac me nije prepoznao"

Podsetimo, Andreana je nedavno u bolnoj ispovesti otkrila potresne detalje svog odrastanja.

- Moji su se jako ružno, gadno rastali, nisu se rastali na onaj način kako bi meni lakše bilo. Nažalost su se vređali. Ne smem da budem neiskrena...To meni baš nije prijalo. Mislim, kome bi prijalo. Ja sam bila svedok toga. Hvala Bogu, nije bilo nasilja, ali kad sam otišla sa majkom za Beč, nikada se nije lepo pričalo o njemu, niti se sa njegove strane lepo pričao o mami. To je mene bolelo i boli me i dan danas.

- Taj susret pamtim po tome da me nije ni prepoznao, jer sam odjednom bila mnogo veće dete nego što je on zapamtio. Sačekao me je na autobuskoj stanici. Sećam se da sam imala jako veliku tremu i želju da ga zagrlim i da ga vidim, ali je osećaj taj koji je na kraju stvaran bio, bio skroz drugačiji u smislu da nisam osetila tu ljubav od njega koju sam očekivala - rekla je Andreana za "Republiku" i počela da plače.

Kurir.rs/Blic

