RAMŠTAJN GA TUŽIO ZA KRAĐU, A PORESKA MU UPALA U KANCELARIJU ZBOG 140.000€! Saša Popović bio u velikom problemu: Lezi dole

Megapopularna grupa Ramštajn svojevremeno je tužila Sašu Popovića, u doba kada je bio vlasnik "Grand" produkcije. Ipak, to nije bio jedini problem s kojim se medijski mag susreo, kada je reč o poslovanju najveće muzičke kuće u Srbiji i regionu.

Naime, kreativnom direktoru "Grand" produkcije, jednom prilikom policija je "upala" u prostorije i tražila izveštaje o plaćenim porezima za pevače.

Kako je Saša svojevremeno ispričao, organi poreske policije upali su mu u kancelariju zbog pevačica Rade Manojlović i Jelen Gerbec, ali i pevača Darka Lazića.

- Upali su i rekli:"Ruke na sto!". Ja gore glavu, oni opet:"Lezi dole, ruke na sto!". To je bila policija poreske uprave i s njima nema šale. I kaže glavni ovom drugom: "Idi tamo u računovodstvo i proveri mi Radu Manojlović, Darka Lazića i Jelenu Gerbec". Vraća se policajac i kaže:" Darko Lazić 130.000 evra, Rada Manojlović 120.000 evra, Jelena Gerbec 60.000 evra", to je plaćeni porez za njih na godišnjem nivou - ispričao je Popović i dodao:

- Pitaju me:"Zašto Gerbec tako malo?", ja kažem:"Ona manje zarađuje od njih, nije toliko popularna"- objasnio je Saša u emisiji "Premijera Vikend Specijal" i potom dodao da je poreska policija tada ustanovila da njegova firma dobro posluje.

Popovića je zanimalo kako poreska tretira bakšiš koji pevači dobijaju na nastupima u želji da i muzičarima prenese ovu informaciju, pa je tada policajce pitao i o ovome.

- Ja ih pitam:"Kako vi tretirate bakšiš?". Oni kažu:"Tretiramo to kao dobru volju". Ja ih pitam:"Dobro, da li ja sada mogu da uzmem pare do bakšiša i odem da kupim stan". Kažu oni:"A ne, morate da odete u poresku i da oporezujete te pare, to su crne pare. Kada ih obelite, platitet porez od 20 posto, onda možete da odete i kupite stan, auto ili šta god"- objasnio je Popović.

