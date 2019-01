DUŠKO MUDRO ĆUTI U KINI I ZARAĐUJE MILIONE, DOK VRANJEŠ SPREMA OSVETU KARLEUŠI?! Porno afera kreće drugim tokom, a zbog onog što fudbaler planira, Jelena je u ogromnom STRAHU! PANIKA!

Nakon što je Ognjen Vranješ na društvenim mrežama prozivao Duška Tošića, svi su uvereni da je ovo samo početak i da bi u javnost uskoro mogao da ispliva još koji snimak.

Skandal oko afere između Jelene Karleuše i Ognjena Vranješa ne jenjava, zbog čega bi se u javnosti mogle pojaviti nove fotografije i snimci. Naime, nakon što je Jelena najavila da će tužiti bosanskog fudbalera, on joj je na suptilan način stavio do znanja da to ne radi.

Mladi bosanski fudbaler očigledno ne preza od bilo kog sredstva kako bi se obračuno kako sa Jelenom, tako i sa Duškom, a nove provokacije su samo početak. Sve je počelo nakon saznanja medija da će Jelena tužiti mladog fudbalera, te da je protiv njega odlučila da podnese krivičnu prijavu i parničnu tužbu, a glavni razlog je to što je Vranješ u medijima i na društvenim mrežama pričao da je bio u vezi sa njom.

- Ognjen je besan ne samo što je ona najavila tužbu već i zbog toga što je u Anderlehtu diskreditovan zbog svega. Sa druge strane, Jelena je svesna na šta je sve Ognjen spreman i da, ukoliko ga isprovocira, može u javnost pustiti sve njihove prepiske, fotografije i snimke. Zato i strahuje šta je Vranješ u stanju da uradi - kaže naš izvor upućen u čitavu situaciju.

A upravo se to dogodilo kada je Ognjen na Instagramu postavio svoju fotografiju ispod koje se pojavio komentar:

„P**ko, platićeš mi kad dođem iz Japana za sve što proživljavamo“, stajalo je u komentaru.

Mnogi su odmah protumačili da je pratilac komentarisao u ime Duška Tošića, međutim, napravio je grešku, jer je suprug Jelene Karleuše trenutno u Kini.

Tako je očigledno shvatio i Ognjen Vranješ, koji je odgovorio u sličnom maniru.

„Čekaj, brate, iz Kine ili Japana, ajde dogovori se sam sa sobom“, poručio je on ispravljajući virtuelnog prijatelja da je Kina mesto u kojem živi Tošić.

To je podstaklo mnoge da komentarišu kako Ognjen provocira Duška, ali se Vranješ dalje nije oglašavao. Međutim, to je očigledno bio samo početak onog što bi moglo da usledi. Kako je vrlo aktivna na društvenim mrežama, ovo nije promaklo Jeleni Karleuši, koja je ubrzo postavila porodičnu fotografiju po kojoj je stavila simbole srca.

- Još dugo će u javnosti da se osećaju posledice afere u kojoj su akteri Jelena Karleuša, Ognjen Vranješ i Duško Tošić. Jedino je Duško u svemu ovome pribran i nije neko ko se prepucava putem medija i društvenih mreža. Zato će Ognjen oštro uzvratiti ukoliko Jelena nastavi da demantuje da je među njima postojala romansa, a da su snimci i fotografije montirani ili ukradeni iz njenog telefona. On nema šta da izgubi, a neće dozvoliti da u javnosti ispadne kolateralna šteta u odnosu između Duška i Jelene - dodaje naš izvor.

Za to vreme Duško i dalje mudro ćuti, provodi se po Kini, gde igra i gde je sa tamošnjim klubom Gunadžou potpisao ugovor sa godišnjim prihodom od 8,5 miliona evra, kojim se Karleuša pohvalila na svom Instagramu. Sa druge strane, Vranješ je nakon skandala prebačen u rezervni tim Anderlehta

Podsetimo, Duško Tošić je u Jeleninom telefonu pronašao prepiske sa Ognjenom Vranješom trećeg januara, a kasnije su u javnost isplivale poruke, fotografije i snimci koje je pevačica razmenjivala sa bosanskim fudbalerom.

Na “Grandu” je i dalje čuva obezbeđenje Pevačica Jelena Karleuša, koja se i dalje nalazi u centru skandala zbog afere sa Ognjenom Vranješom, došla je juče na snimanje nove epizode šoua “Zvezde Granda”, gde je jedan od članova žirija, a na snimanju se pojavila u crvenoj haljini sa izrazito dubokim dekolteom. Jelena ni ovog puta nije želela da komunicira sa predstavnicima medija, već je pravo iz automobila utrčala u studio. Ona je u ruci sve vreme nosila limenku energetskog pića koje je ispijala u automobilu, a izraz lica joj je bio ozbiljan. Karleušu je ovom prilikom čuvalo troje pripadnika obezbeđenja, koje je ispred studija došlo zbog nje, dok su ostali članovi žirija ušli na snimanje bez njihovog prisustva.

