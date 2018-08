LUNA ĐOGANI IMA PAKLENI PLAN ZA NOVU SEZONU RIJALITIJA: Sigurno neće uraditi OVO u Zadruzi 2! (KURIR TV)

TO JOJ JE BIO PRVI ROĐENDAN

TO JOJ JE BIO PRVI ROĐENDAN

MATEJA KEŽMAN TOTALNO DRUGAČIJI OD DRUGIH: Bivši fudbaler se oženio na plaži, dok je mlada imala venčanicu, on je nosio šorts (VIDEO)

Stih dana

Pričaju po gradu da me ima svuda, gde god da me zovu, idem bilo kuda, senka one žene krade bogu vreme, kažu da sam luda

Mia Borisavljević, „Pričaju po gradu“