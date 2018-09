ŠOKANTNA ISPOVEST ZBOG KOJE SU ZANEMELI SVI U PAROVIMA: Ilijana ga je optužila da ju je OŠIŠAO na ćelavo, slomio joj rebra, a evo šta je PRAVA ISTINA...

Ilijana Vagić optužila je Vladimira Zečevića da joj je slomio rebra, ošišao na ćelavo, varao je i zarađivao na njenim dokumentima. U ovoj priči, pominjana je Dikina pokojna žena, Ilijanini roditelji, prijatelji…Dika je sve to demantovao pred učesnicima I gledaocima, a sada je u poligrafu otkrivena šokantna istina.

Među prvim pitanjima je bilo i ono koje je otkrilo da li je Ilijana govorila istinu o maltretiranju koje je pretrpela od strane Dike u toku te veze.

Da li je istina da te Dika ošišao na ćelavo?, glasilo je peto pitanje.

Ilijana Vagić odgovorila je sa "da", a poligraf je pokazao da je taj odgovor laž.

Nakon ovog pitanja, takmičari su skeptično posmatrali Ilijanu, ali i menjali svoje mišljenje o Diki koji je za njih bio manipulator.

Otkriveno je da je Dika tražio gole fotografije Ilijani i da kada ih nije dobio nastavio je da zove nju, ali i njene roditelje!

Slaba tačka je bilo pitanje „Da li si tukla Dikinu majku?“ koje je postavljeno Ilijani,a odogovor je bio pozitivan a poligraf to i dokazao, uznemirila je sve u vili stvorila sukob među takmičarima!

Vladimir Zečević je u vilu ušao kako bi sprao ljagu sa svog imena, a uradio je upravo suprotno. U program su se uključivali gledaoci, ali i Ilijanina majka i brat koji nisu imali reči hvale.

"On je jedna majmunčina, tukao je moju sestru konstantno, maltretirao je našu celu porodicu, nije zaslužio nikoga u životu", sa razlogom je rekao Ilijanin brat.

Dika se pravdao kako to nije istina, u šta ostali takmičari nisu poverovali.

Otriveno je da je Zečević koristio Ilijanina dokumeta kako bi zaradio noovac, ali i to da je Ilijana bila u dobrim odnosima sa njegovom decom i da to nije podržavala njegova porodica.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir