SKLONI SE OD MENE, TI SI BOLESTAN ČOVEK! DINA DOŽIVELA NERVNI SLOM ZBOG MARINKOVIĆA: Dete mi je psovao, TRESEM SE! Nastao HAOS!

Nakon kraha odnosa u koji su ušli na početku rijalitija, Dina Galorini i Ivan Marinković rastali su se, kako se navodi, zbog Ivanovih reči. Ivan je njoj, kako ističe, opsovao dete, te je vođena time prokomentarisala da je on "najlošija osoba koju je upoznala".

"Znao je da će to da me zaboli, pominje mi dete, gađa me tamo gde mi je slaba tačka. Skloni se od mene, ti si bolestan čovek", govorila je.

Nakon što su Dina i Ivan ušli u sukob, Merlin je pozvao Galorinijevu kod njega u prostoriju. Pitao ju je šta se desilo i zašto su se posvađali, a ona je odgovorila vidno potresena:

"Ja ne znam da li on radi zbog neke igre, mislim da je nekad stvarno igra, pa mi sad koji nikad nismo bili tu se stvarno iznerviramo, ne znam stvarno sta pokušava. Koliko mi je bio drag, toliko mi postaje sve gadniji i nepodnošljivi. Sve mislim ignorisaću ga, ali nekad ne mogu da izdržim, jer on vodi te rijaliti igre", rekla je ona.

Kako nije mogla da se smiri, nastavila je dalje:

"Iritira me kao pojava, jedino mi je žao što sam mislila da je normalna osoba. Bio mi je smešan i pozitivan, ali se sve pretvorilo u rasulo. Ja ne mogu da verujem da se svaki dan tresem zbog tog čoveka".

Merlin uplašen za svoju cimerku upitao je zašto se trese zbog Marinkovića.

"Tresem se zato što me ubija psihički čovek, ne prestaje", odgovorila mu je.

Kako je poznato, njihov poljubac mnogi su osudili, što njeni prijatelji, što obožavaoci na društvenim mrežama. Dina na tu temu kaže:

"Ne znam zašto sam se poljubila sa njim, nisam ja imala nikakava osećanja prema njemu, to je moja najveća greška i nema problema, spremna sam da ispaštam zbog svojih grešaka", zaključila je.

