NE PLANIRA DA NAĐE PRIJATELJE I NEĆE ŠTITITI LUNU ĐOGANI: Mirko Gavrić otkrio svoje planove, ovako će se ponašati u ZADRUZI 2!

Mirko Gavrić novi je učesnik rijalitija, koji je i u prvoj sezoni ovog šou programa bio često spominjan, naročito uz ljubavni trougao koji su činili Luna Đogani, Sloba Radanović i Kristina Kockar.

Gavrić je otkrio šta gledaoci mogu očekivati od njega i kako će se ponašati kada ga kamere budu pratile u stopu.

"Ovo je sedmi rijaliti za koju sam dobio ponudu da uđem. Svaku sam odbio, a ovoga puta sam dobio ponudu koju nisam mogao da odbijem. Idem bez ikakvih očekivanja, biću ono što jesam, trudiću se da budem fer i korektan igrač. U meni spavaju anđeo i đavo, a od njih zavise šta će da probude. Vrlo sam temperamentan, vrlo sam srčan, ne podnosim nepravdu, lažne moraliste i ljude koji su promašili život", rekao je Mirko.

Budući zadrugar je već ušao u rat sa pojedinim rijaliti igračima, a sada je otkrio da ne planira da ustukne pred svojim cimerima ni kada uđu u impresivni imaginarijum.

"Svi se oni pozivaju da su rijaliti igrači, Bogom dani i već su tu sto godina. Čim kreneš sa njima da se igraš kao malo dete, jer u meni spava dete, oni odmah kreću da prete. Mislim da su jako slabi igrači, sve su samo igrači nisu, oni misle da će napadima i obmanom prikupiti poene, a kod mene to neće proći", ističe on.

Mirko je otkrio i kakve je poruke i pretnje dobijao dok je trajala prva sezona "Zadruge", kada su ga povezivali sa ljubavnim trouglom koji je potresao Srbiju.

"Nije mi bilo prijatno jer sam umešan u nešto sa čim nemam nikakve dodirne tačke, nemam veze sa tim. Ja sam prijatelj svim tim ljudima, svi ti ljudi su prisustvovali mojoj svadbi, gde su se i upoznali. Dobijao sam svakakve poruke tokom prve sezone, ali to nisu ljudi, to su klinci, plaćeni botovi koji pišu sve i svašta, pretili su mi ubistvom, metkom po sred čela, nazivali su me pe.erčinom, pedofilom. Ne mogu da se dogovore koga je.em ili da li neko mene je.e, to još nismo ustanovili. Dobijao sam poruke da sam sa njom (Lunom) u vezi, te da sam sa njenom mamom (Anabelom) u vezi, te da sam sa ovom drugom stranom (Slobom) u vezi, pa smo onda svi zajedno u vezi. Vrlo specifična priča. U početku mi je smetalo, a onda sam shvatio da kad sa nečim nemaš veze i kad te bolesni mozgovi upetljaju u to onda jednostavno kažeš živi svoj život, Boga ima, ispraviće se sve to", naveo je Gavrić.

Iako su svi očekivali da će ovaj pevač i muzički producent u potpunosti stati iza svoje prijateljice, Lune Đogani u "Zadruzi 2", on je istakao da mu to nije primarni cilj.

"Ja sam prijatelj Lunine porodice već skoro dvadeset godina, Lunu poznajem od njene sedme godine. Njena majka i ja samo prošli mnogo toga zajedno. Mnogo puta, kad je meni bilo teško, Anabela je bila ta koja mi je pružila ruku prijateljstva. Ne mislm da je njeno dete državni neprijatelj broj jedan jer sam tip koji kaže da svima sve može desiti u životu. Ona je mlada, slobodna, ušla je u nešto čistog srca, znamo svi kako se završilo. Unutra će imati prijatelja u meni, ali ne ulazim unutra da bih nju štitio. Luni ne treba telohranitelj, ona je za mene rijaliti igračica, ja prvi put ulazim u rijaliti i ne znam šta može da mi se desi. Može da se desi da prvu noć dobijem nokaut i da budem u fazonu "Gde je kapija da ja idem kući, da se sklonim". Ako bude došlo do takvih situacija ustaću i reći ću da me izvedu i to je to. Spreman sam da platim kaznu, to je sve spremno, iznos stoji u banci. Sve sam pripremio jer ne znam šta me čeka", rekao je Mirko.

On je takođe naveo i da je odbio nekoliko svojih cimera koji su želeli da se upoznaju sa njim, pa je izneo mišljenje o Miljani Kulić, sa kojom je imao verbalni okršaj.

"Već par njih me je zvalo da idemo na kafu da se upoznamo, mene to ne zanima. Oni će ući tamo kao drugari, pajtosi a onda posle pet dana kreću ispale, zato što su svi ustvari laž. Ja imam 35 godina, neću valjda da ulazim u rijaliti da tražim prijatelje", naveo je Gavrić.

"Miljana Kulić je genijalna, ovo je njen posao. Živi u rijalitiju već sedam godina, ona je uspela i da se zaljubi, i da se uda, i da se razvede, i da se porodi... Uopšte me ne bi iznenadilo da za deset godina u rijalitiju gledamo nju i celu njenu porodicu, kako se ta deca školuju. Meni se to generalno dopada. Ona jako dobro zna šta radi, namazana je, uvek udara na glavne favorite od starta, odlična joj je procena, odmah vidi ko je favorit i ko može da stigne do kraja", završio je budući zadrugar.

