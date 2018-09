TO ŠTO SAM FEMINIZIRAN, NE ZNAČI DA SAM HOMOSEKSUALAC: Mirko Gavrić otkrio stvari iz privatnog života koje NIKO ne zna!

Mirko Gavrić je u toku razgovora sa Zoricom Marković otkrio detalje o svom životu o kojima niko nije znao.

O muzičaru se spekulisalo da li je homoseksualac i da je bio sa pevačem Slobom Radanovićem, pa je rešio da stavi tačku na celu priču.

"Sloba i ja nismo proveli noć zajedno, moja žena zna sa kim sam ja bio to veče. Otišli su do te mere. Meni su se u životu desile stvari kakve su mi se desile. Neću da ulazim u priču da li sam homoseksualnog ili biseksualnog opredeljenja, to je budalaština. Sa 9 godina sam ostao bez muške figure. To što sam feminiziran, to ne znači da volim du.e, oduvek sam imao pored sebe najbolje ribe, celog života", rekao je Mirko Gavrić o sebi i dodao:

"Ja sve ljude volim, nisam rođen da mrzim nikoga."

Kasnije se razgovoru pridružila i Nadežda Biljić, sa kojoj su Mirko i Zorica diskutovali o prošloj sezoni rijalitija.

