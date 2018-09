ŠOKANTNO! KRILI SU ISTINU, SADA JE IZAŠLA NA VIDELO: Nakon brutalne svađe otkriveno kako se Stanija i MC Damiro poznaju! (VIDEO)

Večeras je u emisiji "Zadruga, izbor potrčka" došlo do opasnih varnica između Stanije Dobrojević i MC Damira. Sve je krenulo kada su dobili pitanje od voditelja Milana Miloševića kako se poznaju, a onda je Damiro počeo da iznosi razne navode o njihovoj muzičkoj saradnji.

Nakon ove situacije oglasio se i PR tim Stanije Dobrojević, a u ekskluzivnom saopštenju koje smo dobili ističe se da je MC Damiro rekao veliki broj neistina.

On se javio Stanijinom timu za saradnju. Ponudio je pesmu i spot i bilo mu je od velike važnosti i značaja da upravo sa njom snimi duet, za uzvrat trazio je da maksimalno bude zastupljen u medijima zajedno sa Stanijom, da gostuje u emisijama sa njom i da ga ona što više promoviše na svojim društvenim mrežama. S obzirom na to da je Stanija tada bila na početku muzičke karijere, nama kao timu je bila interesantna pesma, pa smo pristali na taj vid saradnje. Damiro, Staniji nije ništa platio kako on navodi, već je ona zapravo njemu učinila kako bi dobio reklamu koju je i želeo!

Takođe oni nisu imali zakazane nikakve zajedničke nastupe, niti imaju istog menadžera, trebali su samo jednom da se pojave zajedno u Tuzli u jednoj diskoteci, gde su Damiru naplatili kartu za ulaz jer nisu znali ni ko je on, i te noći nisu nastupili zajedno. Takođe Stanijina pesma Sveta Marija, nalazi se na You tube kanalu, i nije uklonjena zbog nikakvog duga, niti zbog plaćenih pregleda kako je on rekao. Imali smo prilike i van rijalitija da vidimo Damira i da čujemo šta priča u alkoholisanom stanju, kao sto je to i večeras uradio, pa njegova navođenja i ne uzimamo za ozbiljno, ali zbog javnosti i ljudi koji vole i poštuju Staniju želimo da pojasnimo neke stvari. A njegov karakter nam je svima poznat još iz Zadruge 1, kada je nakon 24h preskočio ogradu, takođe moramo i da napomenemo da se upravo tada kada je ušao u rijaliti predstavio kao Damiro koji ima duet sa Stanijom! - stoji u saopštenju PR tim Stanije Dobrojević.

