GAGI ĐOGANI OTKRIVA: Samo sam joj te 2 stvari rekao da nikako ne radi u Zadruzi!

Gagi Đogani učestovao je u emisiji i komentarisao Lunino ponašanje u poslednjih par dana, i istakao da se desilo ono čega su se najviše bojali.

"Desilo se ono čega smo se najviše bojali, i njena majka i ja. Ja moram da priznam baš kad smo pratili uživo, pre nego je potpisala ugovor sve je bilo u redu, do poslednjih 2 dana, tada je počela da je hvata trema", rekao je Lunin otac.

foto: Printscreen You Tube

A poslednje što je posavetovao Gagi Đogani, kao brižni otac pred ulazak bilo je:

"Više puta sam joj rekao mani se alkohola. S obzirom da pije antidepresive, ne bi trebala to da radi. I ta njena naivnost. Treba da oseti kome šta može da priča. Sve je to već dosta koštalo u prošloj sezoni. Ali kada je već prošlo 7,8 dana i Anabela i ja smo videli da je to ista Luna, da se nije promenila", rekao je Gagi.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs / Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir