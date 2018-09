MARINKOVIĆ POSTAO RIJALITI TATA, PA BIO S ĆERKOM SRPSKE HEROINE! SAD VEĆ LETI SA CVETA NA CVET: Veća švalerčina pred kamere nije stala! Ivana NE DRŽI MESTO! (VIDEO)

Nakon rođenja sina Željka kojeg je dobio iz veze sa Miljanom Kulić, na samom početku nove sezone "Parova" Ivan Marinković dovođen je u vezu sa Dinom Galorini. Ćerka srpske heroine nije ostala imuna na njegov šarm, ali njihova romansa brzo se privela kraju.

foto: Happy screenshot

Ivan je zatim "odleteo na drugi cvet", te se upustio u veoma prisan odnos sa atraktivnom Jelenom Ilić, novinarkom na zadatku, koja je brzo postala je ljubomorna na Kristinu Delčev, koja je ljubila sa Ivanom. Prvobitan dogovor bio je da se ljubi sa njom, te se zato požalila svojoj novoj rijaliti drugarici, Dini Galorini!

Ivan je, pak, u tajnoj sobi želeći da Dinu napravi ljubomornom govorio:

"Volim Jelenicu moju najviše na svetu".

Van tog kruga, palo je dodirivanje sa Izabelom Alijoski, koja je u ovu sezonu rijalitija ušla kako bi pokazala svoju pravu stranu, bez ljubavnih ispada. Ivan je na njoj demonstrirao u koliko su opuštenom odnosu, prijateljskom, dodirujući i masirajući Bels "bez ikakvih zadnjih namera, jer to ženama prija". Nije se bunila.

foto: Happy screenshot

Ivana očito mesto nikako ne drži. On je čak i izjavio da će u novoj sezoni opet napraviti bebu, kao i u prethodnoj, i to ni manje ni više nego baš Jeleni Ilić, koja je osećala veliki poraz kada je videla da je u zagrljaju druge devojke. To joj je povredio osećanja, ali i sujetu. Postavlja se pitanje - ko je sledećka cimerka koja će se naći u njegovom zagrljaju?

