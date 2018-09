MAJKA UČESNICE PAROVA: Na moju Žizelu bačena je kletva! Jedina u selu se nije UDALA, a ima 33 godine!

Snežana Živković, majka učesnice „Parova“ Ivane Živković, poznatije kao Žizela, tvrdi da se njena ćerka nije udala jer je na nju bačena kletva.



Ona u ekskluzivnoj ispovesti za Rijaliti otkriva da je internet senzacija jedina devojka u selu Roćevac kod Svilajnca koja je dočekala 33. godinu, a nije stvorila porodicu.

foto: Dragana Udovičić

- Kao da ju je neko urekao, na nju je sigurno bačena kletva. Ne znam kako to da proverim, hoću da idem kod nekoga da vidim, a nemam kod koga. Možda da otvori karte ili kako to već ide, ali meni je ovo jako čudno. Čini mi se da je prati neko prokletstvo. Jedina je u selu koja nema porodicu. Ivana je inače teška probiračica i njoj nijedan muškarac ne odgovara. Imala je dosta momaka, i slobodnih i onih sa velikom decom, ali na kraju uvek raskinu. Celo selo zna da je menjala momke i nije se udala. Bude tu i ogovaranja na njen račun, ali nju to ne dotiče - otkriva Snežana i dodaje da Ivanin sadašnji partner nju ne zaslužuje.

foto: Dragana Udovičić

- Prenesite joj da skrati jezik i da ne spominje Budvu. Zna ona o kome se radi. Pati zbog njega, a on nju ne voli i nije ga briga. On neće da ima ništa sa njom - kaže majka učesnice „Parova“.



Snežana ističe da ju je razočaralo Žizelino ponašanje u rijalitiju jer mnogo priča, te da joj selo zamera i stidi je se zbog toga.

- Ona mora da se skrasi. Ne sme tako da se ponaša. Neka skrati jezik. Ne sviđaju mi se neki njeni postupci. Stide je se ljudi i celo selo. Ja ne izlazim mnogo iz kuće pa mi ne govore, ali znam šta se priča. Neka ne pomišlja na neku vezu tamo, a kamoli na nešto više pred kamerama. To bi nas sve dokusurilo, a pogotovo njenog oca. Nije baš najbolja, prenesite joj to, molim vas. Vi imate pristup - kaže Živkovićka.

GOVORNA MANA

NI SPECIJALNE BOLNICE JOJ NISU POMOGLE

Snežana kaže da je ćerku Žizelu vodila u razne bolnice kako bi ispravila govor uz pomoć logopeda, ali joj to nije pomoglo.

- Patila je zbog toga, ali šta je, tu je. Vodila sam je svuda, pa čak i u Beograd u specijalne bolnice, ali ništa. Nema pomoći. Ona se pomirila s tim i ide dalje, kao i svi mi – zaključuje



foto: Kurir

