ČOLAKOVA MAJKA CRČE OD SEKIRACIJE! DRAMI NEMA KRAJA: Kad je videla ovu strahotu nije joj BILO LAKO!

Zerina Hećo i Bane Čolak, iako su nedavno odlučili da prekinu ljubavni odnos, nisu sigurni da to zaista žele te nastavljaju da intrigiraju javnost. Bane često izgleda kao da je na ivici nervnog sloma zbog čitave situacije, što posebno potresa njegovu majku Jasminu.

"Kada sam gledala to kad se dešavalo, bilo mi je zaista strašno. Jako mi je bilo teško to da gledam, on je moj sin i ne volim kad ga vidim da pati. E sinoć, kad su gledali sve te priloge, malo je drugačija atmosfera bila, Miljana je čak i brojala koliko je puta opsovao (smeh). Iskreno da vam kažem, dok god psuje, dobro je. Bolje je kad čovek kroz psovke izbaci sve, ako će se samo tako nastaviti, neka psuje do mile volje", izjavila je ona.

"Bitno je da se nikome ne zamera, a ovo je bezbolno", kaže Banetova majka.

Naime, brižna majka želi samo da par reši trenutnu situaciju. Bili zajedno ili ne, ona će poštovati odluku svog sina te biti srećna zbog njega.

"Ja bih zaista volela da njih dvoje što pre reše sve, da odluče da li su zajedno ili ne. Ovo je već bolno za njih i ja se sekiram što se Bane nervira, i ta njegova kilaža, vidim da je tek sad počeo malo da jede. Baš me sekira sve to i volela bih da što pre reše, pa kako god ispalo. Ja ću biti srećna sa svakom njegovom odlukom, ali samo da se reši. Ako odluči da ostane sa Zerinom, ja ću biti srećna, ako smatra da je bolje da ne budu zajedno, biću srećna. Meni je sreća moje dece najvažnija na svetu. Ovaj odnos toplo - hladno nikome ne prija", zaključuje Jasmina.

