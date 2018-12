ZERINA I MINA SE POLOMIŠE OKO NJEGA, A PRIJATELJI ERVINA MUJAKOVIĆA TVRDE DA NI JEDNA NIJE NJEGOV TIP: Evo da li fitnes instruktora DEVOJKA čeka napolju!

Ulazak fitnes instruktora Ervina Mujakovića u ''Zadrugu 2'' izazvao je pometnju među pojedinim zadrugarkama koje su odmah bacile oko na njega. Naime, Zerina Hećo je najpre otvoreno rekla da joj se Ervin dopada, a zatim je to uradila i Mina Vrbaški koja je sinoć izjavila da neće odustati od njega.

Ervinovi najbliži imaju šta da kažu o ovome, pa je tako njegov bliski prijatelj Alek otkrio da ni Mina, a ni Zerina nisu njegov tip devojke, kao i da između Ervina i Mine ne može da bude ništa ozbiljnije.

foto: Printscreen Pink

- Iskreno ni jedna, a ni druga nisu njegov tip. Iznosim svoje mišljenje i koliko znam on nikad nije pokazivao neke simpatije prema Mini i mislim da ne može biti ništa tu ozbiljnije - rekao je Ervinov prijatelj Alek i dodao da njegova najbliži nisu zadovoljni njegovim izborom u rijalitiju, te da u Beloj kući ima mnogo boljih devojaka sa kojima bi on mogao da bude.

foto: Printscreen

- Iskreno nisam gledao to kad je iskazao te simpatije prema Mini. Mislim da ima mnogo boljih devojaka unutra s kojima bi on mogao da uđe u vezu, i to misle i njegovi najbliži - rekao je Ervinov prijatelj.

A ono što svakako sve interesuje jeste da li Mujaković ima devojku napolju:

- On trenutno nema devojku i niko ga ne čeka napolju, slobodan je čovek.

foto: Printscreen

