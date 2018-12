KORAĆEVA TRAŽI PROBLEME! DO SADA SE ŠUŠKALO, SADA JE SVIMA JASNO: Pre sam rekla da mi je sladak! Sada priznajem! DA, SVIĐA MI SE ON! (VIDEO)

Ana Korać i Jovana Tomić Matora razgovarale su sa Drvetom mudrosti ne bi li dobile poziv sa Sanjom Stanković. Da bi im to omogućilo, one su morale da za uzvrat da priznaju neku tajnu.

Koraćevoj izgleda da to nije bio problem, pa je rešila da se ne folira više kako joj je smao sladak, kao i većini devojaka u Imaginariju dopadljiv i kul, već je progovorila o onome što oseća pre momku Aleksandre Subotić:

foto: Printscreen

"Pre sam sam ti rekla da mi je David sladak, sad ti kažem da mi se sviđa. Evo, iskrena sam. To je tajna i to niko ne zna. Svako bi to shvatio drugačije".

Međutim, ono što zadrugarka nije znala to je da je ovu tajnu u tom trenutku čuo još neko, a radi se o Luni Đogani i Jeleni Krunić, koje su prisluškivale na vratima Rajskog vrta.

foto: Printscreen

Kao i uvek, Drvo je ispoštovalo dogovor, te omogućilo poziv sa Stankovićevom Matoroj, za dan kasnije.

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir