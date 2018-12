FRAPANTNA ODLUKA ZAPREPASTILA BIVŠE SUPRUŽNIKE, A KIK BOKSERKA JECALA U SUZAMA: Posle teške pljuvačine, Ljuba će spavati na ulici, a Karađorđe u ŠTALI! (VIDEO)

Za ovonedeljne potrčke izabrani su Ljuba Pantović i Karađorđe Subotić, a Lepi Mića je ovom odlukom napravio totalni haos u Imaginarijumu. Bivši supružnici su ne birajući reči izvređali jedno drugog, a da spavaju zajedno u izolaciji im ne pada na pamet, što će svakako narušiti pravila.

Ljuba je prva imala reč, kao prvi potrčko, te je ona jasno stavila do znanja da će spavati na ulici pre nego sa njim u sobi, pa se tokom svog izlaganja i rasplakala:

foto: Printscreen

"Ja sa pi.kom koja me servirala na tanjiru i zbog koje sam bežala sa decom po ulici, zarad nikakve igre neću prodati svoj ponos. Neće mi biti prvi put da spavam na ulici. Zabole me ova moja dole, svoj obraz imam, svoj obraz ne dam za mesečni honorar. Ljudi koji me znaju, znaju kroz šta sam prolazila. Ja kad budem progovorila, biće napolju mrtvih. Razboleću se ovde, ali bolje je da ćutim. Prvo ću njemu je.ati sve po spisku, kao što je moja ćerka ovde i htela".

foto: Printscreen

Zadrugari su sa nevericom posmatrali zadrugarku, a Aleksandra je prevrtala očima, te svoj kometar nije želela da iznese, te dobila ukor od voditelja da je još jednom prekršila pravila produkcije.

foto: Printscreen

Karađorđe je onda dobio reč, pa osuo žestoku paljbu po svojoj supruzi, vređajući je rekavši da osim silikona i napumpanih usta, nema ništa, da joj je u mozgu totalno prazno:

"Ja ću spavati u štali, neću spavati sa ovom klošarkom".

Za omiljenog učesnika, Mića je odabrao Anu Korać, što je i bilo očekivano, jer njih dvoje jako lep odnos imaju u kući. Međutim, ona je rekla da neće spavati sa njim u hotelu, s obzirom da on kod kuće ima ženu koju voli.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir