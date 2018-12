KIJA I SLOBA I DALJE U BRAKU PRED BOGOM: Kockareva mislila da je POTPISOM završila sa prošlošću, ali pevač se i dalje KOCKA sa sudbinom! Traži JOŠ JEDNU ŠANSU!

U poslednje vreme mnogo se piše o tome da su bivši supružnici Kristina Kockar i Slobodan Radanović opet zajedno, a kako Kurir saznaje, bivši zadrugari zapravo su i dalje u braku.

Naime, mladi pevači jesu se razveli sudski u avgustu ove godine, ali ne i pred Bogom, tako da se i dalje mogu smatrati bračnim parom. Oni čak nisu ni podneli zahtev za razvod nadležnima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pred čijim su se sveštenikom svojevremeno zarekli na večnu vernost, što govori o tome da među njima još ima emocija, pogotovo sa Slobine strane. On je prilično usporavao i građanski razvod, a pošto Kija još nije potegla pitanje crkvenog, on to i ne pominje, sve nadajući se da će mu ona pružiti još jednu šansu, otkriva naš izvor.

- Po završetku rijalitija Kija je želela da što pre stavi tačku na njihov odnos i potpiše papire za razvod. Zbog sramote i poniženja koje je doživela u rijalitiju, gde ju je Sloba javno prevario s Lunom Đogani, a potom i nastavio vezu s njom, njoj je bilo u interesu da što pre završi s prošlošću. Međutim, kako je to završeno, i to teška srca, jer su oboje plakali pred sudijom, nije im se žurilo da se razvedu još jednom - navodi naš sagovornik blizak bivšim, ali istovremeno i aktuelnim supružnicima, i dodaje da oboje vrlo dobro znaju da je njihov crkveni brak još na snazi, ali da su se prećutno složili da to ne pominju.

- Kija je pametna žena i sigurno je razmišljala i o tome. Međutim, ništa nije učinila po tom pitanju. Takođe, oni se ne mogu venčavati u crkvi sa drugim partnerima dokle god ne okončaju crkveni brak. Dakle, pred bogom su i dalje zajedno - kaže naš izvor, čije navode je za Kurir potvrdila i Kristina Kockar.

- Nismo se crkveni razveli. Kao i uvek, čekam Slobu - rekla nam je Kija.

U prilog tome koliko je naročito Radanoviću stalo da Kockareve govori i to što je u više navrata po okončanju "Zadruge 1", u kojoj je ona pobedila, izjavljivao da je ona ljubav njegovog života.

- Kockao sam se u ljubavi, pogotovo u poslednjih godinu, godinu i po dana. Najsrećniji sam bio pre nekih šest godina, kad sam stupio u vezu s Kristinom - izjavio je Radanović pre samo nekoliko dana.



Podsetimo, posle završetka rijalitija i Kija je krenula u estradne vode, a ona i Sloba čak imaju istog menadžera, nastupaju zajedno i posećuju jedno drugo, o čemu su i javno govorili.



Procedura Ipak je važno ko je kriv

Preljubnik ne može opet da se venča u crkvi! foto: Marina Lopičić, Vlada Šporčić Procedura crkvenog razvoda je jednostavna, ali postoji jedna "kvaka" - crkveni sud utvrđuje koji supružnik je kriv za razvod, pa taj više ne može da se venčava pred oltarom. A kako je jedan od glavnih razloga preljuba, izvesno je da je Slobi crkveni brak s Kijom poslednji, bilo da u njemu ostane ili ne. Naime, najčešći razlozi za razvod braka prema crkvenim propisima su preljuba, zlobno napuštanje, dovođenje u opasnost bračnog duga, otpadništvo od vere.

Inače, razvod je veoma jednostavan prema pravilima SPC - na osnovu priložene odluke građanskog suda i pismene izjave oba supružnika o razlozima za razvod crkva izdaje potvrdu da par više nije venčan, a potpisuje je patrijarh, episkop ili sveštenik iz nadležne eparhije.



I posle razvoda bili venčani

Nata i Dača pred bogom se rastali tek 2016. foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić Nataša Bekvalac i Danilo Ikodinović razveli su se sudski 2011. godine, ali su tek pet godina kasnije postali raspuštenici i pred bogom. Naime, bivši vaterpolista otkrio je da je on bio inicijator crkvenog razvoda od pevačice.

- U ovoj državi je sve preko veze, pa je i to bilo. Preko veze sam došao do glavnog popa. Dok je sve završio, prošlo je malo vremena, ali nisam morao da se izjašnjavam o tome ko je kriv - izjavio je prošle godine Dača, koji se krajem 2016. oženio odbojkašicom Majom Ognjenović.

