OVO JE ŽENA KOJA JE STALA IZMEĐU LUNE I TOME! Zbog batina rešila da LUPI ŠAKOM O STO! (VIDEO)

Toma Panić sa majkom Jasminom prekinuo je kontakt kada je ušao u rijaliti, te ga je izuzetno obradovalo što je konačno dobio priliku da porazgovaraju telefonom. Kada su se ispričali, cimerima je preneo da ga je majka savetovala da se kloni Lune Đogani i Bore Santane.

Tomine emocije prema blogerki svakako su se promenile, posebno nakon žustre rasprave kada je bio zaradio i šamar.

Ipak, blogerka se skoro pa uvredila kada je saznala da je njegova majka ne podržava. Santana takođe ove vesti nije prihvatao lako.

"Ja da imam dete kao on, majka bi meni rekla: 'Šta vileniš, sin ti je živ i zdrav', a ne da se klonim Lune i Bore i Lune", rekao je tada.

"Pitam ja Tomu sinoć da ga ne čeka sin kod govornice, a on kaže: 'Možda, ali ipak mislim da je mama'. Mama mu je rekla za mene da on svakako postoji sam i da ima veliku podršku, neka me se kloni onda", nadovezala se Luna.

"Pa što se onda druži sa nama? Ne treba nam", konstatovao je Bora.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir