ŽAO MI JE ŠTO ŽIVI, A NEMA ZBOG ČEGA! DA SE MOJE DETE OVAKO PONAŠA, JA BIH SE OBESILA: Miljana prevaspitala Karađorđa, nije znao šta ga snašlo! (VIDEO)

Miljana Kulić dobila je pitanje u emisiji zašto je rekla da u dubini duše žali Karađorđa Subotića. Ovo ju je zateklo, ali se brzo snašla. Ona je istakla da je jako loš i zao čovek, ali da joj ipak prinese mleko za malog Zeljka, pa smatra da je izgubljen pošto nema život i onda ga žali.

"Rekla sam da ga žalim, žalim ga, jer on nema svoj život, on je jako nesrećan. Njega njegova deca ne poštuju, to znači da nikakav roditelj nije bio. Jer svaki roditelj dete izvede na pravi put. Sutra kada bi se moje dete tako obraćalo meni, ja ne bih imala razloga da živim. Obesila bih se od muke i od sramote. Ovo njegovo ponašanje govori iz njega koliko je zao čovek. Žao mi je što živi, a nema zbog čega", rekla je Miljana otvoreno.

Karađorđe je prasnuo u smeh, a onda joj odgovorio rekavši da je isprva imao lepo mišljenje o njoj. Kulićeva je krenula ka njemu, a onda su istovremeno počeli da se nadvikuju:

"Miljana je lopov, sve što kaže je lažna priča".

