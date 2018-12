OVDE KRV PI*AM, DOK ONI NAPOLJU UŽIVAJU U ŽIVOTU PREKO MOJIH LEĐA! Luna se GUŠILA u suzama kad je čula da su se Sloba i Kija pomirili... OD BESA POCEPALA NJEGOVU MAJICU! (VIDEO)

Do blogerke Lune Đogani je stigla informacija da su se njen bivši dečko Sloba Radanović i njegova bivša supruga Kristina Kocar navodno pomirili. Šokirana tom informacijom ona je pokušavala da se izdigne iznad situacije i sasvim opušteno ode da se dobro zabavi.

Svim snagama se trudila da potisne bol i ostane pribrana, ali očigledno nije mogla da izdrži pa je istrčala u suzama. Za njom su takođe pojurili Zerina Hećo, Savo Perović i Jelena Krunić koji su je tešili rečima da je vreme da prestane da razmišlja o Slobi i Kiji jer je ta priča završena.

"Neću da slušam, namerno mi to rade. Došla sam ovde, namerno su mi pustili i da čujem ono. Došla sam ovde da se odmorim od svega. Boli me ku*ac šta oni rade napolju. Sebi sam život uništila. Neka budu srećni do kraja života, mogu li ja da nastavim život, imam li prava na to!? Sad sedim i gutam, namerno! Hoće svi da me gledaju ovako! Ispadam jadnica! Ne mogu da se veselim, ne mogu, hoću da idem da spavam", pričala je Luna u suzama.

Luna je poželela da ode u krevet i spava, ali je njen brat Adam Đogani ipak hteo da ostane sa njom i pruži podršku dok je ona ronila suze u garderoberu.

"Ne daju mi mira ni ovde, kad će ova bol da prođe. Ja bežim od svih informacija, i sad čujem to ovde. Ne mogu više. Kad će ovo sve da prođe, osećam se jadno, ja sam jedna jadnica, i bednica! Ovo me ubija, ne mogu da verujem da me neko tako izigrao i iskoristio. Šta sam ja skrivila? Zašto? Je l' sam toliko loša? Sad će da mi zamere svi što opet plačem. Pustite mi da živim svoj život! Ja nikada neću biti ista osoba zbog svega toga. Ja ovde krv pišam, dok oni napolju uživaju u životu preko mojih leđa. Kako je mogao da se tako folira da me voli", grcala je u suzama Đoganijeva.

Zamolila je sve zadrugare da je puste samu u garderoberu, a ono što je radila u njemu je šokiralo Maju Marinković i Doroteu Jovanović koje su slučajno ušle. Naime, Luna je iz sve snage cepala Slobinu majicu koju je sačuvala kao uspomenu.

