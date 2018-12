SLOBA TVRDI: NISAM KR.SAO 6 MESECI! Radanović nikad iskrenije o svojoj seksualnosti! ZAPANJIO!

Slobodan Radanović stalno je na meti devojaka, ali on tvrdi da već šest meseci apstinira!



"Nemam ništa protiv seksa za jedno veče, ali ja posle "Zadruge" nisam imao seks, apstiniram. I samozadovoljavanje može biti seks", rekao nam je pevač, na osnovu čega smo zaključili da je njegova poslednja seksualna partnerka bila Luna Đogani.

foto: Printscreen Youtube

Sloba nema vremena da razmišlja o novoj devojci, ali mu smeta što ga svi povezuju s raznoraznim ženama.

"Toliko sam pod pažnjom medija da mi se smuči da pogledam neku osobu. Evo, ja da sedim sa sestrom, sutra će da je ispuljuju na Instagramu, misliće da mi je devojka. Trenutno ne razmišljam o tome, usmeren sam na muziku", rekao je bivši zadrugar.

foto: Printscreen/TV Pink

On nam je otkrio da ga odbijaju žene koje piju alkohol:

"Ne volim kad žena mnogo pije, pa onda baljezga. Ne volim ni kad vidim žensku osobu da ide ulicom i puši cigaru, to mi je užas."

Pa, zašto je onda bio s Lunom Đogani?!

"Ja sam njoj skretao pažnju svaki put. Nisam ničiji tata i mama da vaspitavam ili menjam, svako radi šta misli da treba. Ja mogu da dam savet ili kažem šta mi se sviđa ili ne sviđa. To je jedna od stvari koje su me odbile ", objasnio je pevač.

foto: Sonja Spasić



Kija sluša koleginicu

Usvajam Stojine savete Kristina Kockar vredno radi na svojoj muzičkoj karijeri, kao i njen bivši muž. Nedavno je objavila duet sa Stojom i priznaje da je folk pevačica savetuje o ljubavi, a otkrila je i da li će se ostvariti kao majka.

"Rekla mi je da budem pametna, iskusnija je od mene, sigurno ću neke savete usvojiti. Ako u 2019. godini želim dete, već bih morala da radim na tome, a pošto nemam s kim, možda tek 2020. godine", rekla je Kristina.

foto: Printscreen

Kurir.rs / M. T. / Foto: Vladimir Šporčić

