KO OVO RADI?! TREND LAŽNOG SAHRANJIVANJA POZNATIH SE NASTAVLJA: Umrlice Šabana, Lukasa i Slobe Radanovića UTERUJU STRAH U KOSTI!

Sloba Radanović našao se na meti njemu nepoznate osobe koja ga je sahranila. Ta osoba je otišla toliko daleko da je napravila umrlicu, koju je poslala njegovoj majci.

foto: Printscreen

Neprijatno iznenađenje sačekalo je Slobine roditelje na vratima, a pored pevačeve slike bilo je ispisano da je njihov sin stradao u saobraćajnoj nesreći.

Pevač, revoltiran ovim postupkom, rešio je da objavi na kakav morbidan način je neko uznemirio njegovu majku, pa se oglasio na Instagramu.

foto: Printscreen

"Evo ovako javno, pošto ste pi*ke koje rade ovakve stvari, krijući se iza tastatura i lažnih imena. Osobi koja šalje mojim roditeljima ovakve stvari na kućnu adresu. Javno ti obećavam da ću te naći i us*ati ti se u život. Sve je OK, i da vi nekoga volite ili ne volite, pljujete ili hvalite, ali ove boleštine vam neću tolerisati. Obećavam", napisao je pevač na svom Instagram profilu.



Sloba nije jedini koji je dobio bizarne i uznemiravajuće sadržaje, već su i mnoge druge poznate ličnosti bile žrtve ovakvih morbidnosti. Aca Lukas je pre dva dana ostao zatečen kad je na jednom sajtu ugledao vest o svojoj smrti.

"Najpopularniji folk pevač Aca L. ubijen je sa 15 metaka danas u centru Beograda (VIDEO)", glasi naslov.

foto: Dragana Udovičić

Međutim, kad se pokuša da se otvori vest, pokazuje se da sajt ne postoji. Pevač je zgrožen čime se sve ljudi služe kako bi bili zapaženi, pa se kao i Radanović oglasio na društvenoj mreži:

foto: Printscreen

"Šta da kažem osim da stručnjaku koji je ovo smislio poželim sve najbolje, jer mu očigledno nije dobro! Ali kako kažu, "što je babi milo, to joj se i snilo". Ovoga puta, na žalost ovog degenerika, baba je imala "fake" san. Ko god da je ovo smislio, mogu da mu poželim da ne dočeka to što mu se mota po glavi i da svakako "gore" ode pre mene, što će svakako i biti. Jer takvi idioti i ne treba da žive. Sve mogu da zamislim, ali da neko poželi i objavljuje tuđu smrt, taj stvarno nije za život. Prijatelji i fanovi, dobro sam, živ, zdrav. I biću još dugo, koliko god se to nekima ne sviđa. I naravno, biću najbolji".

foto: Printscreen

Takođe, ni Šaban Šaulić nije bio pošteđen, pa se nedavno na jednom sajtu pisalo o njegovoj smrti. U tekstu sa naslovom "Teška saobraćajna nesreća na auto-putu A1, smrtno stradao poznati pevač Šaban" stoji da je legenda folk muzike nastradao, a dalje u nastavku ispisana je pevačeva biografija.



Kija Kockar zgrožena

Kad dobiješ drugi rak, nećeš pevati

foto: Printscreen

Kristina Kockar, bivša supruga Slobe Radanovića, šokirala se porukom koju je dobila na društvenim mrežama. Ona je pre neki dan objavila duet sa Stojom, a na Instagramu joj je stigla poruka koja ledi krv u žilama od ženske osobe kojoj očigledno smeta pevački uspeh Kockarove.

- Pevaj još malo, kad dobiješ drugi rak, nećeš moći - glasilo je u komentaru, a Kija je brutalno uzvratila, i to ne rečima već pokazivanjem srednjeg prsta.

I voditeljki "Zadruge" napravili umrlicu foto: Printscreen Voditeljka rijalitija "Zadruga" Dušica Jakovljević doživela je letos neprijatnu situaciju kad je na internetu počela da kruži njena umrlica koju su napravili hejteri Kristine Kockar.

- S radošću vas obaveštavamo da je preterano zla voditeljka Dušica Jakovljević na sreću danas napustila ovaj svet. Uzrok smrti preterana mržnja i ljubomora prema Slobi i Luni. Ožalošćena: Kuja Kockar - pisalo je na lažnoj umrlici.

Kurir.rs/ Marija Trajković/ Foto: Zorana Jevtić, Vladimir Šporčić, Nebojša Mandić

Kurir

Autor: Kurir