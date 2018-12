LUNU ĐOGANI NAPOLJU ČEKA DEČKO IZ BORČE: Jedva čekam da izađe, zaprosio bih je istog trena! Ne smeta mi čak ni...

Nemanja Tošić iz rijalitija je diskvalifikovan u noći između 6. i 7. novembra, nakon što je fizički nasrnuo na Branislava Radonjića Brendona. Međutim, ne prestaje da misli na Lunu Đogani koja, takođe, njega često spominje i to sa širokim osmehom, a sada je Tošić otkrio neke detalje koji joj se možda i neće dopasti.

Maja Nikolić je čak na Zadrugoviziji rekla Luni kako je napolju čekaju "dva plava oka" iz Borče, a ona je odmah rekla da zna da je u pitanju Nemanja.

Bivši učesnik je rekao kako se Luna ne depilira često, ali mu čak i to nedostaje.

foto: Printscreen

"Svaki deo njenog tela mi nedostaje. Njen osmeh, glas, kosa, dodir, pogled... Čak mi je simpatično i kad histeriše na mene. U rijalitiju se opusti i ne vodi računa o svom izgledu. Retko se depilira... To što je dlakava ne smeta mi uopšte, takvi su uslovi tamo, ali i do kraja života da bude dlakava neće mi smetati. Znam da zvuči smešno, ali verujte mi da mi ni dlakava ribica ne smeta, kad je muškarac zaljubljen iskreno, on vidi više od običnih fizičkih aduta", izneo je šokantne detalje Nemanja.

Kako je rekao, ljubav prema Luni jača je nego dok je bio u "Zadruzi 2".

"Dok je gledam preko ekrana srce hoće da mi iskoči. Jedva čekam da izađe iz "Zadruge" ili da uđem da naš odnos podignemo na viši nivo. Imam ozbiljne planove sa njom. Zaprosio bih je istog trena. Ona me spominje svaki dan i verujem da oseća isto što i ja", objasnio je Tošić.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Informer, Foto: Printscreen

