KRUNIĆKA JE RAZBILA FLAŠOM GLAVU VODITELJA: Svi su mislili da će je DRASTIČNO kazniti, a onda su njih ČETVORO popili ozbiljan ukor (VIDEO)

Zadrugarima je stiglo pismo Velikog šefa, a svi su pretpostavili da je reč o kazni zbog incidenta sa voditeljkom Milanom Miloševiće. Međutim, iznenadili su kada su pročitali da su Bane Čolak, Rada Vasić, Tomislav Toma Panić i Marko Miljković kažnjeni nedeljnim honorarom zbog pušenja, a ni reči o Jeleni Krunić, koja je voditelja pogodila flašom.

Naime, oni su kažnjeni zbog pušenja u kupatilu što je od juče, kada je na imanju bila Gordana Džehverović, strogo zabranjeno

"To znaju da kazne, a tuče i udaranja ništa! Od najslabijih uzimaju. I to sam uzela tri-četiri dima i bacila i to dok je bila tuča. A to što se tuku, što je lom, što se uništava i zidovi mažu, to ništa. Ništa me više ne interesuje", žalila se Rada.

Kurir

Autor: Kurir